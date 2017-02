CEO de Google respondió a niña de 7 años que le pidió trabajo

hloe Bridgewater, una niña de siete años residente de Hereford, Inglaterra, envió una carta al “jefe de Google”, pidiendo trabajo en la empresa luego de ver fotos de las comodidades de la compañía, incluyendo sillones puf, go karts y toboganes.

Sorpresivamente, recibió una respuesta del CEO de la firma, Sundar Pichai. El padre de Chloe, Andy Bridgewater, compartió la historia en un post de LinkedIn que se viralizó rápidamente, acumulando 170 mil “recomendaciones” (el “me gusta” de LinkedIn) y más de 4.500 comentarios al cierra de esta nota.

“Querido jefe de Google: mi nombre es Chloe y cuando sea más grande me gustaría un trabajo en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolates y nadar en los Juegos Olímpicos”, dice la carta, publicada por Business Insider.

“Me gustan los computadores y tengo una tablet donde juego. Mi papá me dio un juego donde muevo un robot hacia arriba y abajo en cuadros. Él me dijo que sería bueno para mí aprender sobre los computadores. Mi papá me dijo que un día me comprará un computador. Tengo siete años y mis profesores le dicen a mi mamá y mi papá que soy muy buena en clases y que soy buena en mi deletreo y mi lectura y mis sumas. Mi papá me dijo que si sigo siendo buena y aprendiendo, un día voy a tener un trabajo en Google”, escribió la niña inglesa. Su padre escribió en LinkedIn que Chloe “perdió mucha confianza cuando fue golpeada por un auto hace un par de años”.

Sin embargo, ahora está “encantada”, después de recibir una respuesta del CEO de Google, Sundar Pichai. Agradeciendo la carta de la menor, Pichai escribió que “me da gusto saber que te gustan los computadores y los robots, y espero que sigas aprendiendo sobre tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y siguiendo tus sueños, puedes hacer todo lo que quieras, desde trabajar a Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu postulación cuando termines la escuela”. “Ahora (Chloe) está incluso más motivada para tener un buen rendimiento en el colegio y trabajar en Google”, escribió Andy Bridgewater, agregando que no se le puede agradecer suficientemente a “un hombre tan ocupado por tomarse el tiempo para hacer que el sueña de una niña pequeña esté un paso más cerca”.

Fuente: EMOL