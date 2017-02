Funcionaria enseñó a jóvenes a poner condones con la boca y hubo memes

En una feria de salud del día de la amistad, Dione Anguiano, funcionaria de la Ciudad de México, utilizó un pene de caucho para mostrar a los asistentes cómo poner un condón con la boca.

“Invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad, y evitar embarazos no planeados. Aprendan a protegerse”, dijo la funcionaria, jefa de la Delegación Iztapalpa –una de las 16 poblaciones de la capital- durante un evento llamado “Besos y Abrazos” en el que más de 2.000 asistentes recibieron asesoría sobre cómo practicar la sexualidad de manera segura.

Anguiano usó el dildo para mostrar a los jóvenes que protegerse no tiene “por qué ser aburrido” y acto seguido procedió a su peculiar demostración educativa.

Invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad, y evitar embarazo no planeado. Aprendan a protejerse. #BesosyAbrazosIztapalapa. pic.twitter.com/6GQcMqr99O — Dione Anguiano (@DioneAnguianoF) February 15, 2017

“Con el poder del amor podemos hacer que las cosas cambien, por eso quisimos hacer este evento de manera lúdica donde además de que nos divertamos conozcamos nuestro cuerpos, nuestras ilusiones, cómo hacer el amor, no sin hacer la guerra. Cómo hacer el amor y no morir en el intento, cómo hacer el amor y no salir embarazada”, dijo durante un discurso ante los asistentes.

Tras agradecer a los jóvenes por su participación, generó el hashtag #IztapalapaAmorosa.

La peculiar demostración de la funcionaria generó en redes sociales una serie de comentarios y memes.

Fuente: Infobae