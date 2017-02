Correa y Santos hablaron de Odebrecht en gabinete bilateral

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no tiene la lista completa de los presuntos involucrados en los sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht en ese país, según manifestó ayer su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa.

Así lo declaró Correa al inaugurar el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia en Guayaquil, donde mantuvo una reunión previa con Santos en la que hablaron de diversos temas.

Entre ellos figuraron el de las elecciones generales del próximo domingo en Ecuador, por lo que Correa aprovechó para referirse a una “campaña sucia” en la que se ha hablado del caso Odebrecht.

Esto ocurrió después de que el pasado fin de semana el mandatario ecuatoriano tildó de ridículo al candidato presidencial Paco Moncayo, quien, vía Twitter, dijo: “Presidente @MashiRafael le exijo que nos dé la lista de los corruptos”.

“@PacoMoncayo No sea ridículo y no haga demagogia con la lucha anticorrupción. Ni Brasil ni EEUU han dado los nombres, y usted lo sabe”, respondió Correa, quien como contrarréplica del aludido recibió:

“Presidente, no soy ridículo, soy un ecuatoriano que ama a su país y se avergüenza de tanto escándalo de corrupción”.

Y agregó: “@MashiRafael los gobiernos de Perú y Colombia han logrado conseguir las listas”.