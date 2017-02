10 hábitos cotidianos que no sabías son peores que el cigarro

Muchas veces pensamos en el cigarro como uno de los peores hábitos que tenemos, aunque en realidad, nuestras prácticas diarias hacen que estemos en constante riesgo todo el tiempo.

Esos hábitos pueden ser tan comunes que ni siquiera nos percatamos de que los realizamos, pero cada instante en el que nos equivocamos en nuestro día a día, nuestro cuerpo y nuestra salud se deterioran.

Hay productos estigmatizados como el cigarro, porque, aunque es verdad que causa problemas pulmonares y bucales, no es el único producto que lo hace ¿Te has preguntado si sustituir el cigarro por productos vaporizados en realidad mejora tu salud? o ¿Qué nos sucede por no desayunar, no utilizar hilo dental o simplemente cruzar las piernas?

Te presentamos 10 hábitos que seguramente practicas a diario y no sabías que eran tan perjudiciales para tu salud.

Fumar Hookah

Un nuevo estudio sugiere que fumar hookah es peor que fumar media cajetilla de cigarros al día. Este estudio fue publicado en el periódico de Cancer, Empidemiology, Biomarkers and prevention. Utilizaron jóvenes universitarios a los que pidieron fumar hookah por cuatro días y después, sólo fumar cigarro. Los investigadores analizaron los químicos que encontraron en su orina y aliento.

Las pipas de agua dejaron químicos más peligrosos que el cigarro, como niveles más altos de benceno, asociado con la leucemia y el cáncer de pulmón; niveles más altos de PAH, un hidrocarburo asociado al cáncer y problemas inmunológicos y también encontraron altos niveles de monóxido de carbono.

No usar hilo dental

Si no usas hilo dental con regularidad deberías hacerlo, pues este previene que las bacterias que están en la placa se peguen y produzcan inflamación, no sólo en las encías sino en todo el cuerpo. Esa inflamación puede causar arterioesclerosis según un estudio del periódico de investigación periodontal.



Cruzar las piernas

Sentarte con las piernas cruzadas puede aumentar la presión arterial, según un estudio publicado en la Blood pressure monitoring. De este modo la presión aumenta casi 7% en la sístole y 2% en la diástole. Además, según el cardiólogo Stephen T. Sinatra, cruzarlas frecuentemente también tensa las caderas y puede causar que la sangre se acumule en las piernas, lo que hace que las venas se inflamen y existan coágulos de sangre. Así, el cardiólogo recomienda que no se crucen las piernas por más de 15 minutos y la persona se levanten más o menos cada media hora para que la sangre circule de otra forma.

No dormir lo suficiente

No dormir lo suficiente no sólo hace que al otro día no tengas la suficiente energía, también puede hacer que ganes peso y aceleras la muerte de tus células cerebrales. Puede detonar depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos según la Universidad de California y la Academia de Medicina de Harvard.

No comer frutas y verduras

La mejor fuente de nutrientes y calorías son las frutas coloridas y los vegetales. La guía de dietas de Estados Unidos recomienda que la mitad de cada comida esté compuesta por lo menos por frutas y vegetales. Los investigadores descubrieron que aquellos que comen más de cinco frutas al día tienen un 20% menos de riesgo a enfermedades del corazón o infartos.

Comer mucha comida rápida

La comida rápida como hamburguesas, pizza y papas fritas puede provocar no sólo que tus caderas se ensanchen sino otros problemas relacionados con el corazón y la diabetes. Las grasas trans pueden tapar e inflamar las arterias.

Saltarse el desayuno

Aunque no parezca importante, saltarse la primera comida del día puede traer graves consecuencias para tu peso, tus niveles de energía y el azúcar de tu sangre. Comer un pedazo de pan, un plato de cereal o lo que sea, le da una señal a tu metabolismo para que sepa que es momento de comenzar a trabajar. Si no comes algo, tu metabolismo trabajará muy despacio con lo que ganarás mucho peso.

Beber mucho alcohol

Si con regularidad excedes los límites alcohólicos, esto podría convertirse en veneno para tu cuerpo. Para las mujeres consumir más de dos tragos en una noche y para los hombres más de tres puede desencadenar problemas en el hígado como cáncer, cáncer de boca, presión elevada de la sangre y hasta depresión. Algunas mujeres pueden desarrollar problemas del corazón, pérdida de memoria y huesos frágiles.

Tomar sedantes

Si decides tomar sedantes habitualmente, estos pueden causar más problemas de los que pueden solucionar. Drogas como ibuprofeno o aspirina pueden causar úlceras gastrointestinales, presión arterial alta, y ataques del corazón. Los sedantes y las píldoras para dormir pueden hacerte sentir confundido y hasta caer de repente si tomas dosis más altas que las prescritas.

Consumir sal en exceso

Aunque parece algo sin importancia, consumir sal en exceso puede detonar problemas graves como ataques al corazón, osteoporosis, cáncer estomacal, asma e infarto cerebral, por lo que según la Universidad de California, reducir su consumo 1 cucharadita al día, puede prevenir miles de enfermedades.

Con información de Cultura Colectiva