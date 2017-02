Jorge Glas rechaza acusaciones de presunta corrupción de Dalo Bucaram

El candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Alianza Pais, Jorge Glas, rechazó las acusaciones de presunta corrupción del también presidenciable Abdalá Bucaram Pulley, por el movimiento Fuerza Ecuador.

La noche de este 12 de febrero, Bucaram realizó un Facebook Live en el que acusó a Glas de presuntamente formar parte de actos de corrupción en Petroecuador y entre otras cosas, hecho que el candidato oficialista calificó como “campaña sucia”, durante una rueda de prensa en Guayaquil.

“De todo este atraco petrolero tenía conocimiento el presidente de la República (Rafael Correa) y lo lideraba el vicepresidente Jorge Glas, quien fue delegado por decreto ejecutivo al directorio de Petroecuador como delegado del presidente para los sectores estratégicos (…) En carta firmada por Carlos Pareja Yannuzzelli, el 19 de agosto de 2008, le dice al presidente que van a negociar alrededor de $5 mil millones en petróleo, a un promedio de $120 por 365 días, 5 compañías fueron seleccionadas, entre ellas Petrochina”, dijo Bucaram.

En respuesta a dichas acusaciones, Glas se defendió y señaló que “soy el político más auditado. Se ha pedido información a 140 países, entre los países que contesta está Panamá”.

Glas mostró un certificado de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), donde, según leyó, “indica que no se han perdido ni 4 dólares o cantidad alguna en las negociaciones petroleras internacionales con Petrochina, otra mentira de Capaya y Villavicencio, repetida por Bucaram sin prueba alguna”.

También, Glas dijo que “Heriberto Glas Espinel no contrata ni tiene ninguna relación con el Gobierno nacional, no tiene contratos con el Estado, él no trabaja para el Gobierno, es un abogado y un hombre de negocios en el ejercicio legítimo de su profesión y de su actividad económica”.

Glas afirmó que presentará acciones judiciales contra todos quienes lo difamaron, incluso al diario panameño que publicó su presunta vinculación con Petroecuador.

“No voy a ir a buscar a Bucaram con puñeteros ni con armas como estila la mafia, voy a ir dentro del estado de derecho a las cortes y cada palabra suelta tendrá que ser sustentada ante las cortes del Ecuador, a rechazar esta campaña sucia, la más puerca que yo recuerdo”, aseveró Glas.