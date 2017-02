Exigen a Fiscalía revelar nombres de implicados en caso Odebrecht

El movimiento político Concertación de Ecuador exigió hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) que revele los nombres de los supuestos implicados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país y acusó a ese organismo de “ocultar la información” sobre el caso.

Una veintena de seguidores de esa formación política se concentraron ante la sede de la FGE con silbatos y pancartas donde se leían leyendas como “Fuera la corrupción” y “¿Estás o no con la corrupción. Voto ético”.

Los manifestantes ocuparon parte de la vía y pidieron a los conductores que hicieran sonar las bocinas de sus vehículos en protesta. “Pite contra la corrupción”, decían algunas pancartas, mientras que en otra se leía: “Fiscal (Galo) Chiriboga, haga pública la lista de sobornados de Odebrecht”, en referencia al titular de la FGE.

En diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelo presuntos sobornos de Odebrecht en doce países de América Latina y África, entre ellos Ecuador, donde aseguró que entre 2007 y 2016 se pagaron más de 35,5 millones de dólares supuestamente a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó beneficios de más de 116 millones de dólares.

Desde que se hiciera pública la trama de corrupción de la constructora brasileña, en Ecuador se desató una oleada de rumores, sobretodo por el desconocimiento de los nombres de quiénes pudieran estar involucrados en los presuntos sobornos.

César Montúfar, dirigente de Concertación, movimiento que presenta una lista de candidatos a la Asamblea Nacional (Parlamento) en las elecciones de este domingo, dijo a Efe que “las autoridades que deberían estar encargadas de hacer la investigación, como son la Fiscalía y la Contraloría” no hacen “absolutamente nada”.

El político comentó que su formación política ha pedido que se hagan las investigaciones, la renuncia del fiscal general y la fiscalización del tema por parte de la Asamblea Nacional.

“Aquí no hay justicia”, agregó Montúfar, quien consideró que las instituciones no trabajan para que haya transparencia sino “para encubrir los casos de corrupción” y por ello, Ecuador, “a diferencia de los demás países donde estalló el caso Odebrecht, es el único donde no se conocen nombres ni hay investigados”.

Según Montúfar, las solicitudes de asistencia internacional efectuadas por la Fiscalía del Estado a Brasil, EE.UU., Suiza y España “no han servido para nada”.

“Cuando Ecuador vive en vísperas de un proceso electoral”, manifestó, “los ecuatorianos tenemos derecho a saber si es que hay algún candidato investigado por la Justicia” en EE.UU. o Brasil, ya que se trata de “un derecho fundamental para garantizar la integridad del proceso electoral”.