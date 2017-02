Dalo Bucaram explicó lo sucedido con el tío de Jorge Glas

El candidato a la presidencia de la República, Dalo Bucaram se manifestó con respecto al video que en redes sociales circuló donde él aparece en un restaurante guayaquileño y se observa la agresión sufrida por Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

–Video de la agresión a tío de Glas departe de acompañante de Bucaram

A través de un Facebook Live, Bucaram rechazó toda acción violencia. “Tenemos una campaña de paz y de familia”.

“Como ustedes vieron en el video, este señor me insulta, descalifica a mi familia, me dice que es el tercer hombre más poderoso del Ecuador, que va a hundirme a mí y a mi familia, y que va acabar con nosotros. Yo lo escuché”, contó Bucaram.

Posteriormente, Bucaram lamentó la reacción de su hermano quien se acercó y golpeó por la espalda a Rivera. “Tuvo una reacción acelerada y violenta que no fue parte de mi reacción (…) Sintió que yo corría peligro y tomó una decisión equivocada”.

No obstante, Bucaram no justificó la acción de su hermano y dijo “yo no comparto aciones violentas”. Pero resaltó que a su familia la han estigmatizado. A mis hijos los insultan diariamente”.

“No comparto la agresión, lo he dicho y doy la cara (…) Pero no tenemos que tampoco dejarnos desviar. Este señor tienen denuncias por maltrato a las mujeres y por no pagarle la manutención a sus hijos”, aseveró Bucaram.