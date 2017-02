Rafael Correa: "Me descuidé un poco con Pedro Delgado"

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló anoche en una entrevista con TC Televisión que se descuidado “un poco” con Pedro Delgado, “porque tiene una hija discapacitada”.

“Siempre he admirado a esa clase de gente, entonces lo sobrestimo y tal vez por eso me descuidé un poco”, dijo el presidente, según reseñó el periódico El Universo.

Delgado, exgerente del Banco Central del Ecuador, se encuentra en Estados Unidos y es buscado por la justicia en el caso de la entrega de un crédito del banco Cofiec al argentino Gastón Duzac.

Habla sobre su futuro político

Correa, quien se irá a Bélgica junto a su familia luego de que culmine su presidencia en mayo, dijo que no descartaría volver a Ecuador presuntamente para las elecciones presidenciales de 2021, si existiera algún tipo de persecución o se vea amenazado lo logrado en los últimos 10 años.

“En principio no lo quiero. Ojalá no me hagan regresar porque si hay persecución, aquí me tendrán en el 2021. No permitiré que se juegue con mi honra y no permitiré que jueguen con lo ganado con mucho esfuerzo en estos diez años”, afirmó.