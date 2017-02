Lasso exige a Glas que ofrezca explicaciones "inmediatamente"

El candiato a la presidencia por la Alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, exigió hoy explicaciones al candidato vicepresidencial por Alianza País, Jorge Glas, ante las denuncias de actos de corrupción relacionados a Petroecuador.

“La(s) revelaciones realizadas por Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fue Ministro de este Gobierno, ratifican algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: aquí hay un responsable político de la corrupción y se llama Jorge Glas Espinel, el binomio de Alianza País, el compañero de fórmula de Lenín Moreno”, afirma Lasso en la carta.

“Jorge Glas debe dar cuentas inmediatamente por lo ocurrido”, añade el candidato presidencial.

Lasso, además, exigió a la Fiscalía que inicie “inmediatamente” las investigaciones pertinentes. El empresario también criticó lo que aparentemente él interpretó como un pedido del presidente, Rafael Correa, de que no se hable de corrupción hasta el 19 de febrero.

“No se puede ser tan desvergonzado. Y le digo claramente al presidente saliente: usted ya perdió legitimidad ética frente a la ciudadanía, no se atreva a decirnos lo que debemos hacer frente a los escándalos de corrupción de su Gobierno”, apuntó Lasso en la carta.

En su Enlace Ciudadano 511 del 4 de febrero de 2017, Correa señaló que “no nos quiten la alegría, tampoco vamos a caer en su trampa, nos quieren marcar la cancha hasta el 19, para solo discutir, ellos que nos digan corruptos y nosotros defender que no somos corruptos. No, no, sigan con su show, con su circo, les responderemos en los niveles correspondientes, mientras tanto nosotros seguiremos proponiendo, hablando de patria nueva, hablando de nuevos sueños, hablando de nuevos desafíos, con la alegría y el orgullo de lo que hemos logrado construir en esta década ganada compatriotas”.

Publicación de Lasso:

