Rafael Correa: "Capaya es un payaso traidor"

Rafael Correa, presidente de Ecuador, defendió este fin de semana la construcción de la Refinería del Pacífico. Esto después de las acusaciones difundidas el pasado viernes por el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y. quien mencionó que este proyecto nunca se concluirá porque los estudios están mal hechos.

“Capaya hace pedazos a la Refinería del Pacífico, saben ¿quién hizo los estudios?, Corea del Sur, Hyundai es una de las empresas que quieren construir la refinería, pero él sabe más que esa empresa, más que los técnicos de ese país. Payaso”, aclaró el Presidente Correa.

Asimismo, justificó la demora en la construcción de la Refinería del Pacífico debido a que, en los dos últimos años, colapsó el mercado petrolero. “Esa refinería debió estar hecha hace cuarenta años, porque aún vendemos crudo para importar derivados”, señaló a través de su habitual informe de labores.

En este mismo tema, el Presidente ecuatoriano rechazó el cambio de discurso de CAPAYA. “También me dijo que soy un pésimo economista, miren lo que me escribió hace algunos meses, que me dice que son un presidente extraordinario”.

Por lo que precisó: “Ese traidor no podrá más que unos muchos y esos muchos, no olvidaremos fácilmente”. “Qué vergüenza, qué bajo ha caído cierta prensa y la campaña de la oposición, en lugar de indagar al prófugo le dan la apertura para que salpique lodo a personas inocentes, con un show y un polígrafo”, puntualizó.

Correa también agregó que Capaya es un traidor.

“Capaya es un payaso traidor… Que venga y le ponemos el polígrafo, no un polígrafo chimbo como el que usó. Ya verán que va a pedir asilo en Estados Unidos. Ellos no buscan subir, sino bajarnos para que haya segunda vuelta y de aquí al 19 de febrero van a seguir sacando lo que ellos llaman bombas”, agregó Correa.

“Veamos la porquería que publicaron ciertos medios sin presentan pruebas. Este payaso dice cualquier cosa y dice que Jorge Glas sabía todo. Puro circo, pura campaña sucia y quieren impedir que gane Alianza País. Todos debemos rechazar esta campaña sucia y ganen con armas honestas”.

Correa también explicó que Capaya lo que busca es el asilo en Estados Unidos

“Cuando yo viajé el 13 de enero a Nueva York, me dijeron que el miércoles 11 de enero se había reunido con los hermanos Isaías en Miami para que le dieran asilo y van a seguir lanzando bombas. Jorge Glas es una persona integra y no deja robar a nadie y si quieren discutimos después del 19 de febrero de 2017. No hay nada no tienen pruebas”.