70% de lo que Ecuador paga por derechos del autor se va al extranjero

El mercado internacional se lleva el 70% del los montos que ingresan a la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), por el concepto de regalías, pagos de derechos de autor y otras actividades.

El último informe de Sayce, con corte de diciembre 2015, detalla que de los USD 2´285.729,48 que se distribuyeron ese año, USD 1’619.924,61 se entregó a los socios internacionales de esta institución nacional.

Sin embargo, Troi Alvarado, presidente Sayce, explica que esta diferencia entre lo que se reparte a los artistas extranjeros e internacionales no tiene que ver con la participación sino con los rubros.

“Por ejemplo, el rubro mayor que se recauda es por espectáculos públicos (conciertos) y en ese caso los internacionales se llevan un buen monto, pero por participación la balanza se inclina hacia lo nacional, actualmente en el Sayce estamos afiliados cerca de 2.200 socios”, comparte Alvarado.

La aplicación del “1 por 1” contemplada en la Ley de Comunicación que, en términos generales, señala que la programación musical que se transmita en los medios de comunicación debe ser 50% nacional y 50% extranjera ha beneficiado, según Alvarado, al gremio de autores y compositores que legalmente están facultados por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y, por lo consiguiente, son socios de Sayce.

“Obviamente al artista que no está registrado legalmente o que su material no suena en radio ni televisión no se le va a realizar ningún pago”, reitera el funcionario.

Esto, como respuesta a muchos artistas que en algunas ocasiones han manifestado que no reciben el pago de regalías.

Uno de ellos y que, de hecho, es el creador de uno de los temas más sonados en las radios ecuatorianas: “La mujer de esta era” que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma You Tube, es Ronald Maquilón, más conocido en el mundo artístico como ‘Oveja Negra’.

En días pasados Maquilón al ser consultado por diario Metro Ecuador sobre si recibe o no el pago de regalías por parte de medios de comunicación, aseguró: “nunca he recibido ni un solo dólar”.

El Sayce maneja un tarifario, que está publicado en su portal web, donde se detalla el costo del uso, descagarga o utilización de los productos audiovisuales.

Solo como ejemplo: el proveedor de contenidos pagará a SAYCE el 10% más IVA del valor cobrado por cada melodía u obra musical descargada (down loading).

Y la tarifa mínima a cancelar por cada melodía u obra musical descargada será de US$0.10 más IVA, la misma que será aplicable cuando luego de aplicar el porcentaje indicado en el párrafo anterior, el resultado sea menor al mínimo establecido.

Como testimonio de que el “1 por 1” le ha sido rentable, José Corozo, conocido en el medio misical como Okan Yoré, compositor del tema “Amores prohibidos”, comparte que cada año a su cuenta llega el valor que el Sayce le deposita por concento de regalías.

“Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente, registro mis temas en el IEPI y Sayce me paga una vez el año por los derechos de mi material”, comparte corozo.

En referencia a los artistas o compositores que deseen ser parte del del Sayce y recibir los beneficios, Alvarado explica que primero deberán registrarse en el IEPI.

“Este es un requisito principal para ser parte de Sayce, de lo contrario no podría ser parte de la Sociedad”, confirma.

Entre los requisitos para ser parte de Sayce están:

Declarar como suyas, al menos cinco obras musicales y presentarlas en 3 CDs en formato Mp3, con portada.

Copia a color de la cédula y papeleta de votación.

Biografía (lugar y fecha de nacimiento, inicio de su afición por la música y datos importantes al respecto) máximo 20 líneas.

El valor por trámite de afiliación es de USD 22.80.