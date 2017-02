Procedencia de atacantes en EE. UU.: ¿Es efectiva la orden ejecutiva de Trump?

A pesar de que no figuraba entre sus promesas de campaña –precisamente por lo controversial–, la prohibición de entrada a musulmanes a territorio estadounidense fue una idea propuesta por el presidente Donald Trump desde el 2015.

Ese mismo año, el hoy vicepresidente, Mike Pence, había calificado como “ofensivo” e “inconstitucional” el llamado de Trump –en aquel entonces precandidato– a la prohibición de entrada de musulmanes inmigrantes al país.

El secretario de Defensa, James Mattis, también había dicho antes de ser nombrado al gabinete que la simple sugerencia de una prohibición a los musulmanes causaba “un gran daño” al orden mundial.

Pero esas posturas quedaron en el pasado y hoy son partícipes de una orden ejecutiva firmada por Trump que prohíbe durante 90 días la entrada de la mayor parte de los ciudadanos de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, países cuyos ciudadanos son en mayoría musulmanes.

Sin embargo, un análisis que realizó Metro World News de los últimos ocho ataques más significativos en territorio estadounidense, indica que ninguno de los responsables de los hechos llegó al país desde alguno de los siete países que figuran en la lista de prohibiciones de entrada.

Ataques del 11 de septiembre de 2001

Atacantes: 19 secuestradores suicidas

Hechos: La mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados: el primero fue estrellado contra la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York; apenas 20 minutos después un segundo impactó la Torre Sur; 40 minutos más tarde un tercer avión se estrella contra el Pentágono; finalmente en un acto heroico, los pasajeros del cuarto avión luchan con los secuestradores y estrellan en avión en un campo en Shanksville, Pensilvania. Alrededor de 3 mil personas perdieron la vida ese día. En el grupo de atacanes: 15 eran de Arabia Saudita, dos eran de los Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro del Líbano. El grupo terrorista al-Qaeda, liberado por Osama bin Laden, fue el autor de los ataques.

Pese a que la mayoría de los atacantes llegó a Estados Unidos poco antes de los hechos, ninguno de los países de procedencia de los secuestradores está en la lista de prohibiciones de viaje.

Bombas en el maratón de Boston el 15 de abril de 2013

Atacantes: los hermanos Tamerlán y Dzhojar Tsarnaév

Hechos: Dos bombas colocadas cerca del final de maratón fueron detonadas causando la muerte de tres personas e hiriendo a unas 282. Uno de los responsables, Tamerlán, murió abatido por la policía luego del ataque perpretado en Boston. Dzhojar fue encontrado culpable de los actos y sentenciado a muerte el 15 de mayo de 2015. El sentenciado nació en Kirguistán el 22 de julio de 1993. Su familia emigró a Rusia y ahí viajaron a Estados Unidos acogidos por asilo político cuando el sentenciado tenía ocho años. Se convirtió en ciudadano naturalizado el 11 de septiembre de 2012.

Ni Rusia ni Kirguistán se encuentran en la lista de países con prohibiciones.

Masacre en la iglesia de Charleston el 17 de junio de 2015

Atacante: Dylann Roof

Hechos: El 17 de junio de 2015 un joven de 21 años y de raza blanca irrumpió armado en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur. Nueve feligreses de raza negra perdieron la vida en el ataque, que fue calificado como un crimen de odio. Roof fue sentenciado a muerte el 11 de enero de 2017.

Sobre los crímenes de odio contra la comunidad afroamericana, no hay una acción o propuesta clara de parte del presidente Trump.

Masacre de San Bernardino el 2 de diciembre de 2015

Atacantes: Syed Farook y Tashfeen Malik, un matrimonio estadounidense de origen pakistaní

Hechos: Dos personas enmascaradas y armadas, vestidas con uniforme militar, irrumpieron en una fiesta de fin de año de los empleados del Departamento de Salud del condado de San Bernardino en California. Los atacantes huyeron en una camioneta pero la policía alcanzó. En el enfrentamiento los dos sospechosos resultaron muertos. En los ataques, 14 personas murieron y 21 resultaron heridas. La policía identificó luego a Syed Farook –de 28 años– y Tashfeen Malik –de 27 años– como los atacantes. De padres pakistaníes, Karook nació en Chicago, Illinois, mientras que su esposa nació y creció en Pakistán, luego vivió en Arabia Saudita y finalmente llegó a Estados Unidos, donde era residente permanente.

Ni Pakistán ni Arabia Saudita están incluidos en las prohibiciones de la orden ejecutiva de Trump.

Ataque en discoteca gay Pulse en Orlando, Florida el 12 de junio de 2016

Atacante: La madrugada del 12 de junio de 2016, un hombre identificado como Omar Mir Seddique Mateen, irrumpió armado en la discoteca gay Pulse en Orlando, Florida, disparando y causando la muerte a 49 personas, la mayoría de origen latino. Otras 53 resultaron heridas en lo que ha sido calificado como la peor matanza en Estados Unidos, luego de los ataques del 11 de septiembre. Mateen nació en Nueva York el 16 de noviembre de 2986, de padres afganos y era musulmán. Durante el ataque llamó al 911 y juró lealtad a Estado Islámico (EI). Su padre negó que al ataque tuvieran algo que ver con la religión y dijo que había visto a su hijo enfadarse tras ver a dos hombres besándose. El expresidente Barack Obama condenó el acto y lo calificó como uno de “terror y odio”. Mateen fue abatido a tiros por la Policía la madrugada de los hechos.

Sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGBT, no hay una acción o propuesta clara de parte del presidente Trump.

Bombas en Nueva York y Nueva Jersey el 17 de septiembre de 2016

Sospechoso de los ataques: Ahmad Khan Rahami

Hechos: De acuerdo al FBI, Rahami –de 28 años– nació en Afganistán y llegó a Estados Unidos en 1995. Se convirtió en ciudadano naturalizado de Estados Unidos en 2011. Ese mismo año viajó a Afganistán y Pakistán. En abril de 2013 volvió a Pakistán y estuvo allí hasta marzo de 2014. El hombre enfrenta cargos estatales y federales por presuntamente haber colocado una bomba de fabricación casera en Manhattan, Nueva York, cuya explosión dejó al menos 30 personas heridas. De también se le acusa de haber colocado bombas en Nueva Jersey, una de las cuales explotó dentro de un contenedor de basura en el área de Seaside Park. El juicio en contra aún no ha culminado.

Afganistán y Pakistán no están incluidos en la lista de países con prohibiciones de viaje.

Ataque en centro comercial de Minnesota el 17 de septiembre de 2016

Atacante: Dahir A. Adan

Hechos: Vestido con un uniforme de una compañía privada de seguridad, Adan apuñaló a nueve personas, aunque afortunadamente ninguna murió. El hombre fue abatido a tiros por un policía fuera de servicio que se encontraba en el lugar. El FBI investigó los hechos como un “potencial” acto de terrorismo. Adan nació en 1994 en Kenya y llegó a Estados Unidos a los 2 años como refugiado. En el año 2008 se convirtió en ciudadano estadounidense. Era miembro de la comunidad solami-americana.

Kenya no se encuentra en la lista de países afectados por las prohibiciones de viaje, aunque sí Somalia.

Ataque en el aeropuerto de Fort Lauderdale el 6 de enero de 2017

Atacante: Esteban Santiago

Hechos: El sospechoso llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale en la Florida, procedente de Alaska. Al llegar a la zona de recogido de equipaje, Santiago presuntamente tomó su maleta, fue al baño y sacó una pistola con la cual eventualmente comenzó a disparar en la misma zona de recogido de equipaje. Cinco personas murieron en el ataque y ocho resultaron heridas. De origen puertorriqueño, Santiago sirvió seis años en l Guardia Nacional de Puerto Rico y estuvo un año en Irak. El veterano de guerra regresó “distinto” de esa misió, alegó una tía del acusado. El hombre de 26 años alegó que escuchaba voces y dijo que la CIA controloba su mente a obligarlo a ver videos de Estado Islámico. Luego de acudir al FBI, la agencia recomendó a la autoridades locales en Alaska que se le brindaran servicios de salud mental. El tratamiento que recibió fue sólo de un par de días. Precisamente ayer, Santiago se declaró “no culpable” de los 22 cargos que se le imputan.

Trump no se ha expresado acerca de la necesidad de los veteranos de guerra de recibir mayor atención y cuidados de salud mental.

¿Es efectiva la orden de Trump?

Lejos de insinuar que alguno de estos países que no figura en la lista de prohibiciones sí debería estar incluido, la pregunta es, ¿es efectiva la orden ejecutiva de Donald Trump?

Para el internacionalista José Rivera, profesor de relaciones internacionales en Puerto Rico, la respuesta corta es que no.

De acuerdo al análisis llevado a cabo por MWN, la mayoría de los ataques en suelo estadounidense fueron articulados y perpetuados por ciudadanos de Estados Unidos desde el interior del país, con excepción de los secuestradores de los aviones el 11 de septiembre de 2001.

“Sobretodo los tiroteos en masa, han sido perpetrados pro ciudadanos de los Estados Unidos”, apuntó Rivera, recordando el ataque en San Bernardino, Orlando y Fort Lauderdale.

“Es una combinación quizá que no necesariamente tiene que ver con el Islam, tiene que ver más con desajustes mentales, particularmente estos son individuos susceptibles, muy vulnerables a la sugestión en algunos casos y evidentemente todas estas personas tienen acceso a las armas”, explicó.

“Irónicamente no tiene acceso servicios y cuidados de salud mental, pero todos tienen acceso a las armas”, recalcó el analista.

¿Qué recomienda el experto?

En ese sentido, para evitar los ataques domésticos, la primera gestión que debe llevar a cabo el gobierno de acuerdo al experto es regular la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos estadounidenses a portar armas.

“Se necesita una reforma bastante comprensiva, abarcadora e integral que restrinja por lo menos el acceso de armas automáticas y semiautomáticas a individuos. No hay necesidad de que estas personas posean armamentos que vayan mas allá de una pistola o un revólver”, indicó Rivera.

¿Para qué una persona quiere una AR-15, para qué quiere un rifle automático que dispara 300 balas por minuto? Tienen que ser restringidas como en otros países donde hay acceso a las armas pero hay ciertas armas restringidas las fuerzas policiacas y el ejército”, añadió.

El expresidente Barack Obama insistió en varias ocasiones al Congreso sobre la necesidad de dicha regulación, aunque nunca se llevó a cabo ningún cambio. La excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, hizo también lo propio.

Durante la campaña presidencial, Trump defendió por su parte la Segunda Enmienda tal cual y se manifestó en contra de cualquier nueva regulación referente a la portación de armas. El republicano contó con el endoso de la Asociación Americana de Rifle )NRA, por sus siglas en inglés).

Pese a los argumentos, Trump decidió firmar una orden ejecutiva en la que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países.

“Todos estos países tienen tiene algún tipo de crisis o problema, la guerra civil en Siria, el problema de Irak con Estado Islámico, los problemas de gobernabilidad y la guerra civil en Yemen, evidentemente el estado fallido que es Sudán del Sur, la guerra civil y los problemas de gobernabilidad en Libia y claro esta, el hecho de que todavía con los esfuerzos de la comunidad internacional de reconstruir el estado somalí, aún está en una condición sumamente precaria”, explicó Rivera.

Sin embargo, más allá de la presencia o cercanía de EI en estos países y la reivindicación del grupo extremista de algunos de los ataques en EE. UU. por haber sido alegadamente inspirados en las acciones e ideologías del grupo, no hay nada que establezca una conexión o relación directa entre los atentados en suelo estadounidense y la prohibiciones que establece Trump en su orden ejecutiva.

Además de la alegada discriminación por procedencia, la orden ejecutiva firmada el viernes 27 de enero por Trump en contra de los inmigrantes de varios países del Medio Oriente y África, podría violentar la Constitución de Estados Unidos, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Dicha defensa se baba en la Primera Enmienda –que defiende la libertad de religión– y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución –que garantiza un debido proceso de ley–.

En ese sentido, de acuerdo a Rivera, cualquier señalamiento contra un inmigrante debe pasar primero por el cedazo judicial. “Si se logra demostrar en un tribunal de justicia que eso en efecto fue así, pues entonces sí se le debe prohibir la entrada”. La religión, según el analista, no debe ser un criterio.

A un individuo se le puede prohibir la entrada por razones relacionadas al terrorismo “si por ejemplo se ha envuelto en actividades o ha simpatizado con las ideas de ciertas organizaciones yihadistas, el hecho de que no haya perpetrado un acto, no lo descalifica de eso. Si los ha cometido evidentemente es una amenaza a la seguridad de los individuos, pero si hay un criterio para no permitirle la entrada tiene que ser porque se envolvió en actividad criminal o insurgente”, indicó Rivera.

La ACLU solicitó de emergencia el sábado, 28 de enero, un interdicto que fue aprobado por la jueza Anne M. Donnelly, del Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, que detiene la orden ejecutiva de Trump hasta que se vean en un tribunal los méritos y efectos legales del mandato presidencial.

Por: David Cordero Mercado / Metro World News