Trump asegura protegerá los derechos de la comunidad LGBTI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy, 31 de enero, que continuará en vigor una orden ejecutiva que proteje a los empleados federales contra la discriminación LGBTI.

Dicha orden fue firmada por el expresidente Barack Obama en el año 2014. Ayer, The Washington Post publicó un reportaje en el que alto funcionario de Casa Blanca aseguraba de forma anónima que estaba circulando el borrador de una nueva orden ejecutiva de Trump para eliminar esa protección a las empleados LGBTI.

“El presidente Donald J. Trump está decidido a proteger los derechos de todos los estadounidenses, incluida la comunidad LGBTQ”, lee la declaración.

“La orden ejecutiva firmada en 2014, que protege a los empleados contra la discriminación en el lugar de trabajo anti-LGBTQ mientras trabaja para los contratistas federales, permanecerá intacta”, añade, según informaron varios medios de comunicación estadounidenses (CNN, The New York Times, The Washington Post)