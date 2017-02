38 países pueden entrar a EEUU sin visa

Los ciudadanos de 38 países pueden ingresar sin visa a Estados Unidos. Son los incluidos en el Programa de Exención o Exoneración de visas (VWP, por sus siglas en inglés).

Después del listado de países se incluyen dos excepciones, que comenzaron a aplicar en enero de 2016.

Requisitos básicos

-Entrar como turista, para hacer negocios o tratamiento médico.

-La estancia no puede exceder nunca los 90 días

-Tener una autorización electrónica aprobada (ESTA, por sus siglas en inglés) si se llega a EEUU por avión en aerolínea comercial.

-No haber tenido jamás una petición de visa negada, ni con un pasaporte de un país incluido en el VWP ni con otro.

-Si se ha viajado con anterioridad a Estados Unidos, haber cumplido con todos los requisitos migratorios, como salir a tiempo y no quedarse más tiempo del permitido. En estos casos la solicitud de la ESTA será rechazada.

-Llegar en un medio de transporte autorizado para llevar este tipo de pasajeros.

-Pasaporte electrónico con fotografía digital y chip.

-No estar en la categoría de inadmisible o inelegible para una visa americana.

-Listado de países autorizados a ingresar sin visa