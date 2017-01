Video: Vidente predice atentado y muerte de Donald Trump

“Las cartas me aseguran que es muy probable que él tenga un atentado, incluyendo la muerte. Un atentado a la vida de él que le puede costar la vida”. “A él las cartas le marcan asesinato. Yo lo veo que él está haciendo una especie de evento al aire libre y una persona joven, como de 34 años, es la persona que lo ataca. No estoy segura de dónde viene, pero por lo que yo pude ver es una persona que no es del Medio Oriente, sino que es de aquí, americano. Es de pelo oscuro o castaño”, aseguró.

“Estoy muy preocupada por eso porque si ese es el presidente que Dios nos mandó, tenemos que pedir por él y ojalá que podamos pedir protección para que esto no pase. Es en los primeros dos años o dos meses del término, para febrero”, añadió.