Vicepresidente de EE. UU. llamó "inconstitucional" las acciones de Trump contra inmigrantes

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había calificado en diciembre de 2015 como “ofensivo” e “inconstitucional” el llamado del presidente Donald Trump –en aquel entonces precandidato– a la prohibición de entrada de musulmanes inmigrantes al país. Sin embargo, Pence parece haber olvidado sus propias palabras y ahora apoya la orden ejecutiva que firmó Trump.

Calls to ban Muslims from entering the U.S. are offensive and unconstitutional.

— Governor Mike Pence (@GovPenceIN) 8 de diciembre de 2015