Se hace viral campaña para que mexicanos solo consuman productos de su país

Una nueva campaña se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que ante la firma que se produjo la semana pasada de la orden ejecutiva en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializa los planes para la construcción de un muro en la frontera con México, las reacciones no se han hecho esperar.

Así las cosas, en las redes sociales se han hecho famosos los #consumamosmexico y #ConsumeMexicano, en la que las personas hacen un llamado a que se dejen de consumir los productos de Estados Unidos en México y se consuman sólo los artículos netamente mexicanos.

Las acciones de Trump buscan prohibir el paso de inmigrantes indocumentados por esa vía. Además, el mandatario estadounidense a dicho que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alegando que el país tiene un déficit de $60 billones en intercambio comercial con México.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017