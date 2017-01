Barack Obama se expresa sobre orden ejecutiva en contra de inmigrantes

En su primera declaración pública desde que salió de la Casa blanca, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró hoy 30 de enero que no está de acuerdo con que se discriminen a las personas por su fe o religión.

Las declaraciones de Obama, compartidas por su portavoz Kevin Lewis, surgen luego de que se registraran numerosas protestas y marchas en los aeropuertos y centros de las principales ciudades de Estados Unidos. También hubo protestas en ciudades fuera del país, como en Bruselas.

Las expresiones compartidas a través de Twitter también señalan que el hecho de que los ciudadanos que ejerzan su derecho constitucional de reunirse, organizarse y hacerse escuchar por sus funcionarios electos, “es exactamente lo que esperamos ver cuando están en juego los valores estadounidenses”.

Lewis indicó que “con respecto a las comparaciones con las decisiones de política exterior del Presidente Obama, como hemos oído antes, el Presidente fundamentalmente no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos por su fe o religión”.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

— Kevin Lewis (@KLewis44) 30 de enero de 2017