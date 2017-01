600 mil animales deambulan en las calles de Quito

La tenencia responsable de animales en Quito es un tema pendiente en la ciudad. Según Mario Balanzategui, Coordinador General de Operaciones de la Empresa Metropolitana de Aseo, existen unas 600 mil mascotas en la capital, de las cuales el 20% son tratadas como parte de la familia y están bien cuidadas, el 30 % están abandonadas y el 50% de las que viven en hogares, salen en la mañana y regresan en la noche, deambulando en la ciudad en ese lapso de tiempo.

Al respecto, Carlos Realpe, asistente de Bienestar Animal de Protección Animal Ecuador (PAE), indica que no se puede hablar de una cifra exacta de fauna urbana porque no se ha podido realizar un censo sobre este tema. Sin embargo, indicó que existe un estudio realizado por la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de California, que indica la existencia de 400 a 600 mil animales en las calles, de los cuales, las fundaciones como PAE y rescatistas independientes solo se pueden hacer cargo del 1%. “Es decir, solo 6 mil animales logramos rescatar mientras los otros están expuestos en las calles”.

Además, señala que aunque no existen leyes específicas ante este problema, existe en Quito la Ordenanza 048, que prohibe que los animales salgan de su hogar sin supervisión de sus dueños y sin collar.

“Lo grave es que es bien difícil que la población denuncie este incumplimiento y en caso de hacerlo, es difícil que el Municipio de respuesta a todas las denuncias por tema de recursos”, indicó Realpe.

También señaló que las mascotas deben tener todas las vacunas al día y ser esterilizadas, deben llevar un chip o placa de identificación y debe salir del hogar con la supervisión del dueño. “Para ser realistas, muy poca gente lo hace, vivimos en una cultura donde por comodidad y para no ensuciar y limpiar el patio, sacamos a la mascota al parque o a dar vueltas por el conjunto habitacional para que regrese en la noche. Con esto le estamos poniendo en riesgo de atropellamiento, robo, maltrato e incluso envenenamiento. Si no quiero que a mi mascota le pase, no debo exponerlo a eso”, indicó.

Al respecto, los últimos 6 meses de 2016, alrededor de 700 animales muertos han sido recogidos de las calles de Quito por la unidad de “Animales al Cielo” de Emaseo.