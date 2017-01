Liberados soldados ecuatorianos retenidos por "grupo armado" en Amazonía

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, informó que fueron liberados los dos soldados secuestrados el pasado 21 de enero en la Amazonía por lo que denominó un “grupo armado minúsculo”.

“Nuestros soldados fueron liberados. Gozan de buena salud. Es momento para reunirse con sus padres y familiares”, escribió Patiño en su cuenta de Twitter en la que añadió que este “secuestro no quedará en la impunidad. La libertad y dignidad de las personas es innegociable y en Ecuador nadie está encima de la ley”.

Agradeció a los equipos del Ministerio de Defensa y del Interior, así como a las Fuerzas Armadas, la Policía, la Secretaría Política, a la gobernación, y a las comunidades shuar y achuar.

“Su trabajo inteligente, profesional, responsable y con firmeza dio como resultado rescate limpio y sin violencia de nuestros soldados”, apuntó.

Nuestros soldados fueron liberados. Gozan de buena salud. Es momento para reunirse con sus padres y familiares. pic.twitter.com/i5Pd8DJEDH — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) January 28, 2017

Este secuestro no quedará en la impunidad. La libertad y dignidad de las personas es innegociable y en Ecuador nadie está encima de la ley — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) January 28, 2017

El pasado miércoles, Patiño aseguró que el Gobierno no negociaría con integrantes de lo que entonces tildó de grupo armado “minúsculo”, que secuestró a los

dos oficiales del Ejército en una comunidad amazónica, y exigió liberación “inmediata” de los militares.

“El Gobierno nacional no va a negociar con los secuestradores, nosotros esperamos su liberación incondicional e inmediata. No vamos a negociar con ellos, no podemos negociar con delincuentes”, dijo entonces Patiño en una rueda de prensa.

Calificó de “un pequeño grupo ilegal armado” a quienes secuestraron a los dos militares cuando fueron en rescate de otros dos compañeros que habían sido retenidos con anterioridad.

Según el Ministerio de Defensa, los subtenientes Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, fueron abordados por los comuneros cuando acudieron a la zona de Yunkupais para rescatar a otros dos militares que habían sido retenidos el viernes por los indígenas, cuando transitaban por el lugar en un autobús en goce de días de descanso, sin uniforme y desarmados.

El secuestro de Rodríguez y Pazmiño se habría producido luego de que presuntos integrantes de la comunidad Shuar de Yunkuapais les exigieran su intercambio por los miembros de la tropa detenidos inicialmente.

El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo el miércoles que personas vinculadas con el grupo de secuestradores habían pedido un canje de los oficiales por un detenido en protestas ocurridas en diciembre pasado debido a reclamos mineros en la provincia de Morona Santiago, en las que falleció un policía.

Navas dijo que el “grupo minúsculo, violento, armado” que secuestró a los dos subtenientes el pasado 21 de enero, “no representa a la comunidad shuar”, reseña EFE.