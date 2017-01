Rafael Correa criticó el Debate Presidencial realizado en Guayaquil

El presidente Rafael Correa utilizó su cuenta en Twitter para expresar sus comentarios en relación del debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que se realizó ayer, 25 de enero del 2017, en Guayaquil.

El mandatario manifestó: “En 2006, la Cámara de Comercio organizó el debate presidencial bajo el lema ‘Ecuador es una empresa y necesita un gerente’. Al comenzar mi intervención, lo primero que hice es rechazar indignado tan desafortunada comparación: un país no es una empresa, es un Estado, y un presidente no es un gerente, es un estadista”, recordó Correa.

Además, criticó que ayer ningún candidato haya rechazado una de las temáticas que se abordó.

“¡Qué pena que nadie haya rechazado en esta ocasión uno de los temas centrales, el ‘mercado laboral’! El ser trabajo humano no es una mercancía y el salario no es un precio más. El trabajo humano tiene un valor ético porque no es objeto, es sujeto. No es un medio de producción, es el fin mismo de la producción y una forma vital de llenar nuestra existencia”.

Correa indicó que “el salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad. Tratar el trabajo humano y los salarios exactamente de la misma manera que el mercado de papas, nos muestra la pobreza del debate, y lo que está en juego el próximo 19 de febrero (el días de las elecciones)”.

