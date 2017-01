Debate Presidencial 2017: Siete candidatos expusieron sus planes en Guayaquil

Uno que otro cuestionamiento entre, principalmente, el candidato presidencial por CREO, Guillermo Lasso, y la candidata por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, volvió en parte, interesante al debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, en el Centro de Convenciones.

El evento, que arrancó a las 21:00, con el saludo de Ernesto González, director encargado de la Cámara de Comercio, y Andrea Bernal, periodista moderadora del debate, fue presenciado por unas 2.000 personas dentro del salón y otras 2.000, en su mayoría simpatizantes de partidos políticos, que desde la Avenida De las Américas y en las puertas de ingresos al Centro de Convenciones, esperaban ingresar aunque sin entradas ni autorización, pero sí con banderas afines a movimientos políticos.

Un poco de tensión se vivió dentro del salón donde se realizó el debate cuando se rumoraba que afuera de estaban desarrollando disturbios entre policías y ciudadanos que buscaban un espacio dentro del acto.

“A los policías no les está importando nada así, tenga o no entrada no dejan pasar”, manifestó una testigo.

Con todo Bernal inició con la ronda de preguntas por alrededor de las 21:10. El primero en explicar cómo resolverá el tema empleo en el país fue Dalo Bucaram, del Partido Fuerza Ecuador. Reiteró crear 60 mil empleos para personas de 35 a 65 años de edad.

Mientras, que Guillermo Lasso aseguró que creará una Ley para crear un fondo para capitalizar los nuevos emprendimientos.

En el turno de Cynthia Viteri sobre la pregunta del empleo, ella envió un mensaje a Lasso: “Mientras usted ofrece empleo candidato Lasso despidió a cientas de familias de Guayaquil en los últimos años”.

Acogiéndose al derecho a la réplica, que en este debate fue de 30 segundos, Lasso le dijo a Viteri: “Vea Cinthya no tengo nada que decirle a usted, usted no es el enemigo ni la causante de que miles de personas se quedaran sin empleo. Todos sabemos quien es el enemigo”.

Otro de los temas de trascendencia en el debate fue el de caso Odebrecht. Cuando fue cuestionado por este tema el candidato Ivan Espinel, de Compromiso Social, tildó a Petroecuador como el “epicentro de la corrupción”. Dijo que en su gobierno la Policía estará dentro del edificio de Petroecuador “cogiendo a los corruptos y no reprimiendo a la gente que reclama”.

En lo que refiere al tema de comunicación social, el candidato Paco Moncayo, quien representa a la Izquierda Democrática, mencionó que de llegar al Gobierno se acabarían las sabatinas y se apoyaría al periodismo investigativo.

En este tema, Dalo Bucaram explicó que en su caso eliminaría a la Supercom, porque fortaleció a un Gobierno corrupto. Y Lasso replicó que de llegar al poder derogará la Ley de Comunicación. De su lado, el candidato Washington Pesántez también afirmó que hay que eliminar la Ley de Comunicación.

“Los medios de comunicación del estado deben estar al servicio de publico. La sentencia a 340 comunicadores van hacer productos de amnistía”. Los temas de empleo, seguridad ciudadana y comunicación fueron trascendentes en este debate. Los candidatos coincidieron en que hay que eliminar varias leyes y, además, el cobro de impuestos.