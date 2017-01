Zika: 2.942 casos en Ecuador

Hasta la fecha existen 2.942 personas contagiadas con el virus zika en Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública.

Este virus es provocado por la picadura del mosquito aedes aegypti.

La provincia que presenta mayor número de casos es Manabí con 2.507, lo que representa el 85,2% del total nacional.

Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas son otras provincias que cuentan con casos.

Durante el 2016 se han notificado 239 casos de ZIKA en embarazadas: 61 casos con edad gestacional menor a 12 semanas; 113 casos con edad gestacional mayor a 12 semanas y 65 casos en edad gestacional mayor a 28 semanas. Además, se ha reportado el nacimiento de 110 neonatos sin evidencia de malformaciones asociadas al zika.

Provincias afectadas

A nivel nacional, Manabí es la provincia con más afectados. Tiene el 85% del total de casos, esto es 2.507 infectados.

Le siguen de lejos Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo, según la gaceta estadística del MSP.

En una rueda de prensa, el martes 10 de enero, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, presentó una evaluación del impacto del virus del zika en el país y afirmó que Ecuador tuvo el menor número de casos en Sudamérica (1,7 casos por cada 10 mil habitantes), sin embargo, recalcó que las acciones de control se mantendrán.

“El zika no se ha ido, no se va a ir, una vez que ingresó en el país y la región tenemos que convivir con este virus por muchos años y esto implica que las actividades (de prevención) no deben decaer”, indicó la funcionaria.