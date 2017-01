Confiscan libros de Paulo Coelho en el este de Libia

Escritores e intelectuales libios denunciaron hoy que los servicios de seguridad del este del país confiscaron decenas de libros juzgados “eróticos” o antiislam, entre ellos, varios del brasileño Paulo Coelho.

Entre las obras incautadas, en árabe e importadas desde Egipto, también hay escritos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, del novelista estadounidense Dan Brown o del egipcio Naguib Mahfuz, premio Nobel de Literatura.

Los escritores publicaron un comunicado de protesta tras la difusión, este fin de semana, de un video de la dirección de seguridad de la ciudad de Al Marj (Este) en el que aparecían decenas de libros confiscados en un camión que cubría una ruta entre Tobruk y Bengasi (este).

En el video, un responsable de seguridad y religiosos de la ciudad denuncian una “invasión cultural” a través de libros sobre el chiismo, el cristianismo o brujería y novelas con pasajes eróticos “contrarios” a los preceptos del islam sunita, practicado en el país.

Los escritores, entre ellos, Azza Maghur, Idriss Al Tayeb y Radhuan Bushwisha, denunciaron la incautación de libros “sea cual sea el pretexto”, un “intento de amordazar las voces y confiscar (la libertad de) opinión y de pensamiento”.

“Libia hoy”, escribió por su parte el escritor Paulo Coelho en su cuenta de Twitter, con un enlace de las fotos de los libros confiscados, incluidos los suyos. Al Marj, como gran parte del este libio, está controlada por el Ejército Nacional Libio (ANL), leal al controvertido mariscal Jalifa Haftar.

Fuente: AFP

#LNA confiscated books 4 paulo Coelho, Dan Brown, Friedrich Nietzsche, Najeeb Mahfouz and others saying it calls for secularism and Shiism pic.twitter.com/4J6GRRkxTR

— Ghaith Shennib (@GhaithShennib) January 22, 2017