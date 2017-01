10 beneficios de salir con un hombre 10 años mayor que tú

El salir con un hombre mayor que una puede ser la mejor experiencia en citas porque son interesantes, más seguros de sí, menos egocéntricos y saben muy bien lo que quieren. Por eso, te indicamos los beneficios de salir con un hombre 10 años mayor que tú.

1. Son más directos

Los hombres son prácticos y por ese motivo, tienden a ser más directos cuando desean algo y no esperar la iniciativa de la chica que le gusta. En la primera cita, dicen claramente qué quieren de la mujer. También, expresan que quieren lograr en su vida y dirán qué tipo de relación están interesados en iniciar.

2. Son algo más maduros

No todos los hombres por ser mayores son maduros. Hay algunos que nunca madurarán y actuarán por simple impulso. Pero, hay otros que sí han madurado y dejado de comportarse como adolescentes.

3. Conoce más de sexo

Puede conocer tanto de sexo como tú o un poco más. Es muy poco probable que el sexo sea algo aburrido. Por lo general los hombres que son de 20 años a más de diferencia, suelen ser de no experimentar nuevas cosas porque han alcanzado madurez en el sexo; es decir, una ronda y a dormir.

4. No tiene un ego alto

No son el típico “macho”. A pesar que han tenido infinidad de mujeres, no se consideran “perfectos”, sino intentan que la próxima vez sea definitiva y tener a alguien que tenga sus propios objetivos y visión en la vida sin que ambos pierdan libertad.

5. Sabe qué busca en una mujer

Para conocer a una mujer, se toman el tiempo debido. No es el típico chico pasional que en la primera o segunda cita quiere llevarte a la cama. Se toma en serio el inicio de una relación romántica y nada es mejor que la amistad. Puede ser tímido, pero dice qué quiere y qué le agrada de la chica con quién sale sin temor a ser rechazado.

6. Puede ser más interesante

En su vida ha tenido varias experiencias y le interesa conversar de varios temas. Por eso, le encantará una mujer inteligente que hable de muchos temas tanto sencillos o sobre los problemas de la sociedad.

7. Se ha realizado profesionalmente

Por ser una persona que se ha realizado profesionalmente, puede ser de gran ayuda para tu vida profesional y aportar en tus proyectos. Además, esto lo convierte en un buen prospecto para tener una convivencia en que ambos aporten sin problemas a los gastos de la casa.

8. Se siente preparado para tener hijos

Salir con un hombre 10 años mayor es bueno porque es una persona que quiere comprarse un departamento para tener en un futuro una familia. Si una mujer tiene 30 años y es profesional, puede ser su pareja ideal para iniciar con ella una relación seria en vez de una chica de 20 años que recién sabe qué hacer en su vida.

9. Conoce las cosas que le hace feliz a las mujeres

Ellos saben qué errores no volver a cometer en su próxima pareja. Por ejemplo, no es bueno mentir porque somos expertas en saberlo todo. Si pedimos algo a ellos, es porque lo queremos inmediatamente y no para después. Los detalles son importantes cada día y no son necesariamente costosos porque puede ser tan sencillo como ayudar en los quehaceres o disfrutar hacer las actividades diarias con nosotras.

10. Es tierno con los niños y no le es un problema conocer a tus padres

Un hombre mayor tiene mucha seguridad y personalidad para conocer a los padres de su enamorada y simpatizarles. Además, les encanta los bebés. Sin embargo, no todos los hombres mayores que ya han sido padres o han estado casados desean volver a formar una nueva familia o tener más hijos.