¿Es esto lo que había detrás del romance entre Drake y JLo?

Aunque de la imagen que Jennifer López compartió hace unas semanas en su perfil de Instagram en la que aparecía abrazada al rapero Drake se dedujo rápidamente que ambos habían iniciado un romance, hasta ahora existían más dudas que certezas sobre la naturaleza de su relación.

Al principio también se dijo que el que pasaran tanto tiempo juntos podría deberse a una posible colaboración musical y ahora ha sido la propia artista la que ha querido disipar las dudas.

“Simplemente [Drake] me pidió que grabara una canción con él y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Todavía queda por ver si la publicaremos en su próximo álbum o si la lanzaremos a través de otros medios”, se limitó a comentar la diva del Bronx en la presentación de la nueva temporada de su serie ‘Shades of Blue’ sobre sus jornadas de trabajo con el canadiense.

En sus declaraciones la cantante también aclaró de paso que el tema no formará parte del disco que la artista prepara en estos momentos y que estará producido por su exmarido Marc Anthony.

¿De qué se trataban entonces estos besos y bailes sensuales que compartieron la noche de fin de año?

A la espera de que la artista neoyorquina o el que fuera pareja de Rihanna se animen a lidiar abiertamente con el debate que ha generado su supuesta aventura, son sus allegados los que hancompartido con la prensa algunos detalles sobre el que se ha convertido en uno de los romances más mediáticos del momento.

“La verdad es que Jennifer se ha mantenido muy discreta en relación con este tema delante de sus familiares o amigos, lo que demuestra que tienen una relación flexible y sin ataduras. Por ahora solo quiere divertirse y pasar un buen rato con él, entre otras cosas porque Jennifer sabe que Drake es un poco mujeriego y que no es precisamente el tipo de hombre que va buscando compromiso. Jennifer está siendo muy cuidadosa y hace todo cuanto puede para no agobiarle, no quiere parecer desesperada y quedar como una tonta delante de él”, explicaba una fuente al portal Hollywood Life esta semana.