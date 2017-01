Jaime Nebot: No voy a hacer política ni circo

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acudió este viernes ante la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, para que se indague sobre su presunta vinculación con pagos ilegales por Odebrecht, por lo que dijo: “no voy a hacer política ni circo”.

“Tengo que velar para que quienes han delinquido a cualquier título, de autores intelectuales, físicos y cómplices en este asunto. Han delinquido porque me han imputado falsamente un delito; sean juzgados y vayan tarde o temprano a la cárcel”, señaló el alcalde.

Nebot explicó a su salida que no llegó allí por razones judiciales sino “éticas”.

“Le he dicho (a la fiscal) que estoy a su disposición, que actúe con toda libertad dentro de la ley”, apuntó Nebot. Reiteró que no tiene ni ha tenido vinculación alguna en ese asunto.

“En mi vida siempre he actuado correctamente. No debo nada, no temo nada, no corro, lo que es más, ahora voy por ellos”, enfatizó al referirse a quienes supuestamente le han calumniado.

Nebot informó que a partir de la próxima semana iniciará una serie de diligencias preparatorias y “a través de ellas voy a llegar hasta el final, todos los que aquí hayan tenido algún tipo de participación, todos van a entrar en este asunto”.

Añadió el alcalde que “contra todos voy a ir con la ley en la mano, yo no persigo a nadie, pero con mi honor no juega nadie y menos gente inmoral que no tiene honor y que no sabe hacer política decente”.

