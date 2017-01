Hollywood envía su mensaje a Trump

Este viernes, cuando el presidente electo juramente como presidente número 45 de Estados Unidos, un sector de Washington DC celebrará su llegada al poder. Pero, al otro lado de la nación, en la ciudad de Los Angeles, California; el ambiente que se respirará no es necesariamente será de fiesta.

Al menos tres marchas se llevarán a cabo entre el viernes y el sábado que buscan enviar un mensaje a Washington DC. Los dos eventos más importantes son: United Against Hate-Inauguration March y la Marcha de la Mujeres.

Precisamente, esta última actividad cuenta con el apoyo de figuras como Beyonce, Cher, Julianne Moore, Olivia Wilde, América Ferrera, Scarlett Johansson, Debra Messing y Katy Perry, entre otras.

La mayoría de este grupo de poderosas artistas ha endosado el evento cuya marcha principal se llevará a cabo en la capital federal. Sin embargo, se han pautado eventos similares en otras jurisdicciones incluyendo Los Angeles, donde participarán la actriz Jane Fonda y la periodista Lisa Ling, presentadora del programa “This is Life with Lisa Ling” que se transmite a través de CNN.

Pero, contrario a lo que se podría pensar, esto no es una protesta en contra de Trump, según sus organizadores. En todo caso, es “una celebración de los derechos humanos” y su propósito es llamar la atención sobre asuntos relevantes para las mujeres como la salud reproductiva, entre otros asuntos.

“Esto será histórico, un evento sin precedentes. La marcha de las Mujeres en Washington ha inspirado que se efectúe por lo menos una marcha en cada uno de los 50 estados (incluyendo Puerto Rico); en 57 países; y en seis continentes”, afirmó Tina Cassidy, portavoz de la Marcha de las Mujeres. “Nosotros esperamos la participación de 1 millón de personas alrededor del mundo”, agregó.

La realidad, sin embargo, es que muchos de los famosos que apoyan el evento también respaldaron públicamente a la rival política de Trump, la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton.

¿Qué han hecho los artistas?

Por ejemplo, Katy Perry cantó en eventos políticos de Hillary mientras que Debra Messing protagonizó un video en el que junto a sus compañeros de reparto de la famosa serie Will & Grace, que regresa a la television después de 10 años fuera del aire, expresaba su respaldo a la esposa del expresidente Bill Clinton.

La portavoz de la Marcha de la Mujeres, sin embargo, restó importancia a que el evento cuente con el respaldo de artistas que habían apoyado a Hillary. “Damos la bienvenida a cualquiera que quiera unirse a nosotros para defender los derechos de la mujer, los derechos humanos, los derechos de los homosexuales, el medio ambiente, los discapacitados y mucho más”, afirmó Cassidy.

La tensa relación entre miembros de Hollywood y el ahora electo presidente ya lleva un tiempo. El campo de batalla, en muchas ocasiones ha sido la red social Twitter, donde Trump no ha titubeado en contestarle a figuras del calibre de Meryl Streep luego de lo criticara.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

El momento seleccionado por la actriz fue durante su discurso al aceptar el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globo de Oro 2017. En un emotivo mensaje, Streep le recordó a la audiencia el incidente en el que Trump se “burló” del periodista de The New York Times, Serge Kovaleski.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, puso Trump en su cuenta de Twitter, lo que provocó un mar de reacciones en la red social con mensajes a favor y en contra de la actriz.

Trump Hollywood

Curiosamente, durante una entrevista realizada a Trump por la publicación “The Hollywood Reporter”, el ahora político había calificado a Streep como una de sus intérpretes favoritas.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Otro de los que no se ha quedado en silencio es Alec Baldwin, quien protagoniza una parodia de Trump en el popular programa Saturday Night Live. Los provocadores segmentos de comedia causaron que el político catalogara el programa como “aburrido” y uno que “apesta”.

A perfectly bleak and understated Easter egg: On SNL, Trump wears a Russian flag pin. pic.twitter.com/ymc0C7vkO4 — Amanda Litman (@amandalitman) January 16, 2017

Pero también lo defienden

Hasta el momento, han sido pocas las voces dentro de Hollywood que se han atrevido a hablar sobre la tirantez entre el mundo del entretenimiento y Trump. Tal vez, la más mediática, ha sido Zoe Saldana.

Durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, la actriz, quien ha participado en películas del calibre de Avatar, expresó que Hollywood se portó de forma arrogante con el político y que como consecuencia, lo que se logró fue fortalecerlo.

“Hemos tratado de señalar a un hombre por todas esas cosas que ha hecho mal, y eso ha creado un sentimiento de empatía en un gran grupo de personas en Estados Unidos que se sintieron mal con él y que creyeron en sus promesas; le ha dado fuerza”, afirmó Saldana.

Incluso, la actriz calificó el comportamiento de Hollywood como “bullying”.

La tirantez entre Hollywood y Trump, sin embargo, lo que ha logrado es desviar la atención de asuntos cruciales.

Como explica el productor Abimael Acosta, quien reside en Los Angeles desde hace cinco años, el discurso en contra de Trump se ha desviado. “Yo no veo a figuras públicas hablar de los nominados al Gabinete de Donald Trump y los veo enfocados en lo personal, en lo moral de Trump”, situación que asegura le preocupa debido a que la discusión se aparta de temas que deben ser fundamentales.

“Hemos convertido la política en un entretenimiento” opina Acosta y sin lugar a dudas, “la burla y el bullying” entretienen a un sector grande de la población.

Principios que mueven a cada organización

United Against Hate-Inauguration March Los Angeles

• Desean un alto a las deportaciones de inmigrantes

• Que no se construyan más oleoductos

• No más guerra

• Buscan que pare el racismo, la misoginia, homofobia e islamofobia.

• Que se respeten los derechos de los nativos, los inmigrantes, la comunidad negra y la madre tierra.

•El respeto a la soberanía de las demás naciones.

Marcha de las Mujeres

•Protección de los derechos humanos

• Defensa de los marginados

• Buscan igualdad de la mujer en la sociedad

Marcha de estudiantes de UCLA • No más deportaciones de indocumentados

• Fin a la brutalidad policiaca

• Unión en contra de la islamofobia

• Lucha en contra del sexismo de Trump

• Defensa de los derechos reproductivos

•Más impuestos a los ricos

• Lucha contra la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTQ

Otilio Ramírez, Los Ángeles /MWN