Mauricio Rodas responde a acusaciones de asambleísta

El Municipio de Quito emitió un comunicado en referencias a lo que denominaron “nuevas difamaciones sin sustento”.

El boletín, enviado a los medios de comunicación, cuenta con doce puntos y tienen relación con la solicitud de investigación sobre movimientos migratorios y financieros realizada por la asambleísta, María José Carrión.

Sobre este planteamiento cita: “El día de hoy una Asambleísta de Alianza País ha intentado, perversamente, lanzar supuestas sospechas en mi contra, amparándose en una abusiva inmunidad parlamentaria. Esto no es más que un nuevo capítulo que han lanzado en mi contra, como parte de la novela que vienen intentando manipular desde hace varias semanas”.

Carrión, según diario El Universo, señala en una rueda de prensa que los viajes a Brasil y Panamá realizados por Rodas estarían relacionados con fechas que están siendo investigadas en el caso Odebrecht.

Sobre esta información, Rodas indicó: “Como fue de público conocimiento, viajé a Brasil donde mantuve una agenda pública, con cobertura mediática y difusión a través de mi cuenta de Twitter, que incluyó, en la ciudad de Río de Janeiro, una reunión con su Alcalde, visitas a un Centro de Atención a Niños, Centro de Prevención de Riesgos y Control del Tráfico, Sistema de Transporte Público y Obras del Puerto Maravilla. En la ciudad de Curitiba también mantuvimos reunión con su Alcalde y visitamos su Sistema de Corredores BRT y al Instituto de Planificación Urbana. Este viaje lo realicé acompañado de un Concejal que también acababa de ser electo en su ciudad, y de dos profesionales que posteriormente serían designados funcionarios de mi administración municipal”.

Y sobre su viaje a Panamá cita “me trasladé a Panamá para participar, como también fue público y con la correspondiente cobertura mediática, en el Foro Económico Mundial para América Latina”.

Carrión señaló también que tras el egresó de Panamá, el 3 de abril, Rodas adquirió en ese mismo mes una casa valorada en 370 mil dólares, el pago según la asambleísta fue de contado.

El comunicado del Municipio de Quito sobre esta declaración precisa: “En lo relacionado a la adquisición de mi vivienda familiar en Quito, debo señalar que la misma fue adquirida con recursos propios, provenientes de ahorro personal, así como de un préstamo temporal que me efectuaron mis hermanos de una inversión bancaria que manteníamos en conjunto desde el año 2002, préstamo que cancelé apenas se vendió mi departamento en la ciudad de México, donde como es de conocimiento público, residí durante unos años. Es decir, dicha adquisición provino de recursos que traje del exterior para invertir en mi país. Todos estos recursos fueron legítimamente generados, antes siquiera de que asuma ninguna función pública. De hecho, los recursos utilizados para la adquisición de mi vivienda están plenamente justificados en las declaraciones patrimoniales realizadas desde años anteriores a haber iniciado mi actividad política, y su comparación con mi Declaración Patrimonial actual, plenamente demuestra que no ha habido ningún incremento patrimonial injustificado. Por cierto, pues dicha adquisición NO fue realizada en efectivo, como la Asambleísta de Alianza País maliciosamente ha afirmado”.

Por último, en el boletín se conmina a Carrión a que renuncie a su inmunidad parlamentaria, para que de esa manera se pueda emprender un proceso judicial por difamación.

CARTA DEL ALCALDE MAURICIO RODAS