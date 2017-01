La tasa de abortos en EEUU baja a récord histórico

La cantidad de abortos en Estados Unidos cayó en 2014 a su nivel más bajo en más de 40 años, debido posiblemente al aumento de restricciones para acceder al procedimiento, dijeron el martes 17 de enero de 2017 investigadores en un informe.

La investigación, conducida por el Guttmacher Institute, un organismo no partidista, fue publicado en la revista Perspectives on Sexual and Reproductive Health. “Por primera vez desde 1975, el número de abortos en Estados Unidos cayó por debajo del millón (958 700 en 2013 y 926 200 en 2014)”, señaló el informe.

“La tasa de abortos continúa en declive, cayendo a 14,6 abortos por cada 1 000 mujeres de entre 15 y 44 años, la menor tasa registrada, que supone una baja de 14% desde 2011”.

El estudio no profundiza en las razones de esta disminución. En 1973, la Corte Suprema falló que la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de las mujeres de optar por practicarse un aborto.

Sin embargo, una serie de restricciones promulgadas por algunos estados -incluyendo períodos de espera y límites más cortos- han hecho más difícil que nunca antes acceder al procedimiento, dijo la autora líder del estudio, Rachel Jones.

“Las restricciones al aborto y los cierres de clínicas implican que las pacientes pueden necesitar viajar mayores distancias para acceder a los servicios”, dijo, señalando que el 75% de las mujeres que buscan abortar son pobres o de bajos recursos y casi dos tercios ya son madres.

El 92% de los condados de Estados Unidos no tenían clínicas para realizar abortos en 2014, añadió el informe. Sin embargo, aunque los abortos disminuyeron en casi todos los estados, los investigadores “no encontraron una relación clara y consistente entre las restricciones estatales y los cambios en las tasas estatales de aborto”, señaló.