Murió el último astronauta en pisar La Luna

El último hombre en caminar sobre la Luna, el capitán Eugene “Gene” Cernan, murió hoy a los 82 años, según confirmó la NASA esta tarde. Cernan fue uno de los catorce astronautas que ese organismo espacial seleccionó en octubre de 1963 para sus programas Gemini y Apolo, del que formó parte.

Nacido en Chicago el 14 de marzo de 1934, Cernan se casó con Jan Nanna, con quien tuvo tres hijas. Antes de iniciar su camino en la NASA, el piloto realizó una fructífera carrera universitaria, donde consiguió los títulos de ingeniero electrónico, un posgrado en Ciencia de Ingeniería Aeronáutica y hasta un doctorado en Leyes.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C

— NASA (@NASA) January 16, 2017