Alcalde Rodas: Mauro T. es experto en criterios políticos

El Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, señaló la importancia política que tuvo en su administración Mauro T., quien ahora es investigado por presunta defraudación tributaria al no haber justificado movimientos bancarios en los últimos años.

“Mauro T. es una persona experta en criterios estratégicos políticos y como tal aportaba ideas, planteamientos que eran altamente valorados”, manifestó durante una entrevista en Teleamazonas.

Rodas, señaló que “Mauro T. no fue funcionario municipal como un gesto de delicadeza con la ciudad; no me parece adecuado que una persona que se dedica a dar criterios, opiniones políticas, sea parte del rol de pagos de una institución administrativa”.

Sobre las acusaciones de defraudación tributaria de su exasesor, el alcalde dijo que “no es quién para responder a las finanzas personales de Mauro T., pero estoy seguro de que él lo puede hacer y con solvencia”.

Asimismo, Rodas insistió que Mauro T. era “una persona que generaba acuerdos. ¿Qué tiene de malo eso? No hay ninguna norma que impida eso”.

Tras su retorno de Washington, donde solicitó que se den los nombres de las personas involucradas en Ecuador en la red de corrupción de la empresa Odebrecht y para denunciar una “persecución política”, calificó su viaje de “exitoso”.

Dijo el Alcalde que el contrato del Metro de Quito, cuya segunda fase fue adjudicada a Odebrecht, “ha sido totalmente transparente”. Recordó que en el documento que publicó el Departamento de Estado de EEUU respecto al caso de la empresa brasileña no se menciona ese proyecto.

“Yo garantizo mi conducta, absolutamente transparente y lo digo de manera convencida. De igual forma confío en mi equipo, pero si algo extraño hubiese ocurrido, que lo dudo, sería el primero en exigir sanciones”, expresó Rodas.

Fuente: El Telégrafo.