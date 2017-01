Trump ignora a periodista de CNN y acusa a la cadena de dar "noticias falsas"

Donald Trump ignoró hoy repetidas veces las peticiones de pregunta de un periodista de la CNN, en su primera rueda de prensa como presidente electo de EE.UU., y acusó a la cadena de divulgar “noticias falsas” sobre un supuesto dossier de inteligencia que detalla espionaje ruso contra él.

“Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Vosotros (divulgáis) noticias falsas”, atajó Trump ante los reiterados intentos del reportero Jim Acosta de hacerle una pregunta, en la rueda de prensa celebrada en Nueva York.

Acosta intentaba preguntarle al magnate si podía negar categóricamente que ningún miembro de su campaña se había reunido con representantes del Gobierno ruso antes de las elecciones del 8 de noviembre, una cuestión que finalmente le hizo otra periodista y que Trump evitó contestar con claridad.

Trump se enfrentó a CNN por hacerse eco de un informe elaborado por un exespía británico, publicado íntegramente por la web Buzzfeed, que detalla supuestos contactos del equipo de Trump con el Kremlin y espionaje de Rusia a Trump y la posibilidad de que la información sea utilizada para chantajearle durante su Presidencia.

Las informaciones del dossier íntegro publicado por Buzzfeed citan a fuentes que afirman que integrantes del equipo de Trump se reunieron con miembros del Gobierno ruso.

Esas fuentes también aseguran tener constancia de encuentros del magnate con prostitutas en un hotel de Moscú, en el que los servicios secretos rusos habían supuestamente instalado cámaras y micrófonos.

La oficina del presidente electo ha negado categóricamente el contenido y la veracidad del informe de inteligencia, al tiempo que hoy el propio presidente electo aseguró que publicar información de inteligencia filtrada es “antes que nada ilegal”.

CNN sostuvo que no reveló el contenido del informe íntegro, que muestra informaciones que no pueden ser corroboradas, y se limitó a informar de que los servicios de inteligencia estadounidenses han apuntado al presidente electo el riesgo de chantaje que podría correr su Gobierno, en un resumen de inteligencia de dos páginas, que también han visto senadores del país.

En una intervención posterior a la rueda de prensa, el periodista Jim Acosta aseguró que el próximo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, le amenazó con echarlo de la sala si seguía insistiendo en preguntar.

En una nota de prensa, un portavoz de la CNN dijo que la información de la cadena y la de Buzzfeed son diferentes y que el equipo de Trump está utilizando la polémica decisión del medio digital de publicar el informe íntegro para atacar al canal.

“Tenemos total confianza en nuestra información (…). Hemos dejado claro que no vamos a publicar los detalles del documento de 35 páginas porque son hechos que no pueden ser corroborados”, agregó el portavoz de CNN.

Desde la campaña electoral, Trump ha criticado a los medios estadounidenses por la cobertura que le dan, llamándoles “deshonestos” y amenazándoles con restringirles el acceso si no se comportaban del modo que él espera de ellos.

