Toma de rehenes en banco de la Universidad de Alabama

Un sospechoso ha tomado este martes varios rehenes en un banco del campus de la Universidad de Alabama (EE.UU.), provocando un tenso enfrentamiento con la Policía armada y un equipo SWAT, informa la institución educativa en su cuenta oficial de Twitter.

La universidad ha emitido una advertencia en todo el campus para que la gente se aleje del lugar del incidente.

Según la teniente de la Policía de la ciudad de Tuscaloosa, Teena Richardson, el hombre armado entró en el edificio y tomó a los empleados como rehenes.

“No se produjo como un robo”, ha señalado. Richardson admite que los agentes no saben “cuál es el problema”.

Local law enforcement and UAPD have responded to a robbery/hostage situation at the Alabama Credit Union located at 220 Bryant Dr. (1 of 2)

Bryant Drive is closed in the area, and we asking everyone to avoid the area. (2 of 2)

— The Univ. of Alabama (@UofAlabama) January 10, 2017