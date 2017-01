José Bolívar Castillo: "Me honro como autoridad de no haber tolerado sus faltas"

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en su uso al derecho de la réplica basado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, conversó con METRO sobre una noticia publicada en la página web de nuestro medio de comunicación el pasado 7 de diciembre del 2016.

El primer personero señaló: “No se me citó para que concurra a ninguna audiencia. Además, tan pronto como yo sea citado, para mi será infinitamente grato asistir al juzgado, que queda a cuadra y media de la Alcaldía, para poder explicar que lo que yo hice contra ese funcionario. Que se lo sacó de aquí para sancionarlo por las incorrecciones que cometió, que de lejos no son injurias contra la institución. Me honro como autoridad de no haber tolerado sus faltas”.

“El día que tenía la audiencia a las 08h30 yo estaba en una rueda de prensa. Esta era, supuestamente, la segunda convocatoria a la que no asistía. Y pues en el caso de que no concurra debería ser llevado por la fuerza pública, pero yo estaba en otra actividad sin conocer sobre la citación”.

“Legalmente, el día que me citen para ir a declarar para mi será altísimamente honroso como Alcalde de esta ciudad acudir a ese juzgado y declarar que lo que yo hice fue sancionar a un funcionario que actuó de forma vergonzosamente incorrecta. Sancionar al señor por haber cometido actos delincuenciales no es para nada injuriar. Yo en el ejercicio de la autoridad me siento honrado de actuar ante hechos graves”.

“Él basado en un mensaje privado convirtiéndolo en información pública se defiende por supuestamente haber sido calumniado. Hoy necesito hablar de cosas más interesantes que están pasando en la ciudad. Nuestra meta de construir a Loja en una ciudad intermedia que sea modelo de organización urbanística de cuidado del medio ambiente, de participación ciudadana. Sobre eso quiero hablar”, precisó Castillo.

EN CONTEXTO

El excomandante de la policía municipal de Loja, Manuel Domínguez emprendió una acción penal contra el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por presuntas injurias.