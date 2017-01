​Revuelo por una Virgen que llora lágrimas en México

Los habitantes de la colonia Sinaí, en el violento municipio mexicano de Acapulco, aguardan con expectación el resultado de un análisis que la Iglesia Católica realiza a una efigie de la Virgen María que, de acuerdo con su propietaria, ha derramado lágrimas recientemente.

La propietaria del icono religioso, que se llama igual que la virgen en su honor y se apellida Hernández, contó hoy a Efe que la primera vez que la efigie “lloró” fue el 10 de diciembre pasado.

“A las doce del día me paré en el altar frente a ella y hablé con ella. Termino de hacer mi oración y regreso a ver a la morenita, y fue en ese momento cuando vi cuando ella derramó sus lágrimas”, relató.

La mujer confesó que para ella fue “algo muy fuerte” porque hace seis o siete años que tiene la figura y nunca le había pasado algo similar.

“Es un regalo que Dios me ha mandado, no sé porqué, no sé qué sigue atrás de esto. Pero, bueno, esperemos”, agregó Guadalupe.

Después de eso -según su relato- la imagen volvió a llorar el 11 y 12 de diciembre, y ella avisó a un vecino para que viniera a verla.

“Le dije ‘Max, pasa y ve la virgen. Mira, no sé si yo esté mal. No le quiero avisar a la gente para que no haya malas interpretaciones"”, contó Hernández, quien después de eso sí se lo comentó a más personas.

El sacerdote Juan Carlos Flores, quien ha intercedido en el asunto, reveló que este lunes la imagen fue trasladada a la parroquia con jurisdicción en el caso, la del Perpetuo Socorro, en la colonia (barrio) Emiliano Zapata.

“Allí el párroco, el padre Octavio Gutiérrez Pantoja, quien es vicario episcopal para la ciudad de Acapulco, es en este caso quien tiene la autoridad para resguardar la imagen”, puntualizó.

La figura, añadió, “va a estar en observación para poder dar una explicación coherente y hasta, si se puede, científica de qué es lo que está sucediendo”.

