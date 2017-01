Jared Leto se solidariza con Acción Ecológica

El actor estadounidense Jared Leto se mostró solidario con la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, al publicar una fotografía en su ceunta de Twitter con el hashtag #SOSAcciónEcológica y #SOSPuebloShuar.

Leto acompaña su mensaje con el link del portal Amazon Watch, titulado “Defend Environmental Defenders! Stand with Acción Ecológica and the Shuar!“, en español, Defiende a los Defensores Ambientales !Párate con Acción Ecológica y los Shuar!

El articulo compartido por el actor relata los hechos del pasado 20 de diciembre, cuando el Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano notificó al grupo ambientalista Acción Ecológica la clausura de la entidad.

La publicación detalla que “el Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano notificó al pionero grupo ambientalista Acción Ecológica de que se cerrará por criticar una mina de cobre que el consorcio minero chino EXSA está avanzando en contra de los deseos del pueblo indígena Shuar. Según Acción, esto se hizo a instancias de EXSA. Mientras tanto, los Shuar siguen estando sitiados, con su oficina allanada y el líder arrestado”

En tanto que Acción Ecológica respondió a través de la misma red social: