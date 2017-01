Ahorrar es algo difícil de hacer, pero no imposible si se evalúa en qué se está gastando y qué se podría evitar para tener dinero extra para otras cosas que sí son necesarias. Por eso, te indicamos 10 gastos que te empobrecen y no te has dado cuenta que lo estás haciendo.

1. La televisión Si se quiere ver películas, lo mejor es Netflix en vez de un cable con demasiados canales que no se ve más que 10 en una semana. Elige un paquete con menos canales de televisión y ahorra. No elijas canales en HD. 2. Comisiones en servicios bancarios No todos los bancos cobran comisión por retirar dinero. A veces, depende del monto que se quiere retirar. También, sucede que por pagar con la tarjeta de crédito se puede ahorrar algunos impuestos de consumo. 3. El arriendo Vive en un lugar que puedas ordenar tus cosas sin tener espacio libre de más. No debe ser un lujoso departamento y se tiene que evaluar el costo del distrito que se elige. En caso que sea el precio muy elevado, lo mejor es adquirir un crédito hipotecario y comprar una casa o departamento. 4. Las compras por internet Si se compra algo por internet, procura que sea de importancia y no solo zapatos ropa o accesorios. Además, se debe tomar en cuenta el costo del envío. Busca los productos que necesitas en las galerías, ya que puedes encontrarlo a menor precio y sin recargas de envío. 5. El celular o telefonía y los datos de internet El plan debe durar todo el mes y acabar los minutos, mensajes y datos que se tiene. Se aconseja buscar un plan a precio menor que se acorde al consumo que se realiza. Si se tiene un plan prepago, se debe sacar cuentas de cuánto dinero se gasta mensualmente. 6. La comida rápida Si sales de dos a más veces por semana para comer, tu dinero desaparecerá en solo comida. Esto no debe ser parte de tu rutina, pero siempre vale la pena reunirse con los amigos. Se aconseja hacer reuniones dentro de casa y preparar comida. 7. Los seguros El tener un seguro sirve, pero se debe conocer qué tipo de seguro de vida se está pagando y si existe otro mejor para tu estilo de vida. Se recomienda buscar alternativascomo con la tarjeta de crédito, fondo de pensiones y otros. Elige un plan de seguro que te proteja de los riesgos que sí corres. 8. Regalos costosos No se puede demostrar el amor o el aprecio hacia los demás a través de regalos. No des regalos caros, sino regala experiencias, detalles, un tiempo de calidad y lo sorprenderás mucho más. 9. Cafés Si te encanta tomar algo caliente o frío en una cafetería, puede ser la fuente en donde se vaya todo tu sueldo. El tomar muy frecuentemente estas bebidas no quiere decir que se disfrute beber café en un lugar agradable. Para ahorrar, lo mejor es comprar café y prepararlo en casa. 10. Ser un suscriptor Si se es un suscriptor de dos ó 3 revistas, se debería de leer todas sus páginas, sino no habría algún motivo de porqué recibirlas. Además, se tiene que tomar en cuenta que se puede obtener los artículos por las redes sociales.

En caso de estar suscrito en un gimnasio, se debe de acudir más de 15 veces al mes para considerar que sí se da buena utilidad al servicio.