Hijo de Pablo Escobar revela quien se quedó con la fortuna de su padre

En una entrevista divulgada por la agencia de noticias RT en Español, Juan Pablo Escobar, quien por mucho tiempo adoptó el nombre de Sebastián Marroquín para no ser identificado, contó varias intimidades de su padre Pablo Escobar y su familia que para él son “verdades” que nunca han salido a la luz pública.

Aunque ya ha desvelado parte de su historia a través de los libros que ha escrito (Pablo Escobar, mi padre y Pablo Escobar, in fraganti: lo que mi padre nunca me contó), el primogénito del narcotraficante más buscado en la década de los noventa no dudó en hacer impactantes afirmaciones, por ejemplo sobre la muerte de su padre.

Juan Pablo Escobar dice que la versión real es incómoda tanto para el establecimiento colombiano como para el estadounidense, pues ambos se acreditan haber dado de baja al narcotraficante, sin embargo la verdad, afirma, es que su padre quiso ser encontrado y en ese momento se suicidó.

“Ninguno de ellos participó en el operativo en el que mi padre decidió finalmente quitarse la vida”, dice al explicar que el operativo en realidad fue organizado por la banda delincuencial ‘Los Pepes’.

Durante la entrevista, Juan Pablo Escobar también cuenta que todas la propiedades, carros, motocicletas, aeronaves, animales, obras de arte y dinero que le dejó de herencia su padre tuvo que dejárselos a los enemigos que este le dejó y a las autoridades colombianas.

“Recuperé mi vida pagando por ella (…) Esa gran fortuna que él amasó terminó sirviendo para financiar durante años a aquellos que lo buscaron para matarlo (…) no puedes negociar, simplemente te toca decir que sí a todo lo que te digan. Haces lo que sea con tal de salvar tu vida”, dice Escobar.

Fuente: RT