Al menos 37 heridos al accidentarse un tren suburbano en Brooklyn

Al menos 37 personas resultaron hoy con heridas leves al accidentarse un tren en el distrito neoyorquino de Brooklyn, informaron servicios de emergencia.

El accidente se registró en la estación de Atlantic y afectó a una unidad del tren suburbano de Long Island, conocido por sus siglas de LIRR.

La empresa que gestiona la línea férrea sólo informó de retrasos en el servicio por un “incidente”.

El cuerpo de bomberos indicó que los heridos son 37, ninguno de ellos con lesiones graves.

Testigos citados por medios locales indicaron que, al parecer, la unidad no hizo una parada completa al entrar en la terminal y chocó con los topes de una vía muerta.

Cerca de 600 personas viajaban en el tren, que sufrió el percance hacia las 08.20 hora local (13.20 GMT).

Fuente: EFE

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL

— Aaron D. Neufeld (@Aaron_D_Neufeld) January 4, 2017