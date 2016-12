Alternativas para el tradicional apagón de radio Tarqui

Francisco Stereo, por el dial para Quito 102,5, y para la Costa del Ecuador, 106,9, presentará junto a la radio Jesús del Gran Poder, 670 amplitud modulada, y además la radio Ecos de Rumiñahui la llamada ‘Hora Final’ con la que despedirán el 2016.

Además se podrá seguir en la página web de la radio: www.franciscostereo.com

La radio capitalina de esta forma se suma a la tradición de la que fue protagonista por más de seis décadas, la cerrada radio Tarqui.

La radio Tarqui, que presentaba el ‘Apagón’, salió del aire el 30 de octubre del 2015. La frecuencia 990 en AM, no fue renovada en el 2012. Pero, en 2016 no fue incluida en la lista de frecuencias aprobadas.



‘La Hora Final’ será un programa que se transmitirá durante la última hora del 31 de diciembre de cada año, para despedir al año que termina. Saldrá al aire desde las 23h00.

Durante los últimos 10 minutos se presentará una reseña de los principales acontecimientos de nuestro país en el año 2016 y durante el último minuto, tendrán el segundo a segundo.

El programa será conducido por Walvin Vargas Acosta y Jacinto Arévalo Méndez.