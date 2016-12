Periodista fue asaltada en la 6 de marzo, en Guayaquil

Aproximadamente a las 9:45 am mientras hacía cobertura en las calles Capitán Najera y 6 de marzo, delincuentes rompieron la ventana del carro de @ecuavisatv y se llevaron MI MALETA, con los documentos mi dinero y otras pertenencias. OJO: LA MALETA ESTABA DEBAJO DE DOS CHOMPAS Y OTRAS MALETAS MÁS Y SOLO SE LLEVARON LA MI. NI SIQUIERA LA RADIO SE LLEVARON. Plena luz del día con gente alrededor observando todo. #Delincuencia los medios no hablamos y denunciamos por gusto. Estas cosas pasan a diario.

A photo posted by Alondra Santiago (@alocuba) on Dec 28, 2016 at 7:38am PST