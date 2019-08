El increíble pasado de algunos actores del séptimo arte se ponen en descubierto

Algunos actores de cine como Sylvester Stallone, Brad Pitt y Arnold Schwarzenegger son algunas de las celebridades que tuvieron que hacer grandes sacrificios, antes de llegar a conseguir fama mundial.

Desnudos, drogas, incursionar como bailarines exóticos y como actores en cine porno, fueron algunas de las de las cosas 'oscuras', en las que estos actores tuvieron que incursionar, para poder cumplir sus metas.

Sylvester Stallone 'Sty'

Hace más de 4 décadas, el actor Sylvestre Stallone, alcanzó la fama cuando protagonizó la épica película Rocky, producida y creada por el mismo actor. Una película de box fue su motivación para crear una de las más recordadas cintas de todos los tiempos. Stallone tuvo que pasar una serie de pruebas difíciles, antes de poder triunfar.

Cuando inició su carrera, tuvo que vender a sus compañero y amigo, un perro de raza Bulldog, para poder comer algo y vivir bajo techo por algunas semanas. Ganó USD 25 por su mascota y vivió en una parada de autobuses, después de que el dueño del piso en el que vivía, lo lo 'botó a la calle', por no pagar la renta.

Eran los peores momento para el actor, cuando la única opción para poder salir de adelante, 'tocaba a su puerta'. Ser parte de una producción de cine para adultos, le permitió ganar sus primeros USD 200. The Party at Kitty and Stud's ganó fama y ahora es considerada un clásico del cine porno.

Arnold Schwarzenegger

El actual político y actor tampoco la vio fácil, antes de llegar a pisar la alfombra roja. A pesar de Arnold no fue parte de ninguna película para adultos, años después de que ganar fama, se filtraron algunas fotografías de actor, posando desnudo cuando era joven.

La gran musculatura de Schwarzenegger, lo convirtió en la imagen más cotizada de las marcas más conocidas a nivel mundial. Sus increíbles músculos fueron causaron sensación en los 90. Cuando Stallone alcanzó la fama y sus fotografías de joven empezaron a circular, se hizo pública la noticia de que el actor había sido fotografiado desnudo, para público homosexual, el actor lo desmintió de inmediato.

Sin embargo, años después, esas mismas fotografías empezaron a cotizarse en todo el mundo, en miles, de miles de dólares. A lo que el actor, aceptó públicamente haber sido parte de ese proyecto, que le habrían ayudado a costear su carrera como actor, además de poder mantener su cuerpo ejercitado.

Brad Pitt

El actor, productor y ganador de algunos 'Oscars' por su participación como actor en séptimo arte, tampoco tuvo una vida fácil, antes de convertirse en uno de los hombres más sexys del mundo, y en el mejor actor de muchas producciones cinematográficas.

Brad no solo tuvo que trabajar en un restaurante de comida, conocido como 'El Pollo Loco' sino, que además tuvo que ser parte del mundo de los stripper.

El actor Brad Pitt no sólo trabajó en un restaurante conocido como 'El Pollo Loco', como mesero y limpia pisos. Sino que, él también se encargó de llevar por muchos años, a mujeres strippers, hasta los bares y shows en donde se presentaban.

Además, a Brad le tocaba cuidar a las mujeres, recoger la ropa que estas se quitaban y al final del show, recolectar todo el dinero que habían ganado las mujeres.

Poco después, de haberse hecho pública la noticia de los trabajos en los que participó Brad, el actor aseguró que el dinero que ganaba con estos trabajos, le ayudaron a costear sus primeros cursos de actuación.

Algunos otro actores que también hicieron 'cosas prohibidas'

Quién también tuvo que superar algunos problemas y este caso por adicción de alcohol y drogas, fue el actor Robert Downey Jr. El personaje de Iron Man que es interpretado por Downey Jr. tuvo que pasar cinco años en rehabilitación antes de empezar su vida actoral en el cine.

Actualmente, es uno de los actores mejor pagados a nivel mundial. Ha participado en más de 10 películas de comedia, ficción y drama.

Chris Pratt, mucho antes de su participación en Guardianes de la Galaxia o Jurassic World, tuvo que limpiar carros y poder jardines por muchos años. Cuando su cuerpo empezó a ganar forma, decidió cobrar para que mujeres lo vean desnudo.

Estar sin ropa, era una de las actividades que más disfrutaba el actor, por lo que generalmente en las películas en las que participa, todavía se puede ver al actor en poca ropa, antes de dar inicio a cualquiera de sus producciones.

Seguro hay muchos actores más que deberían estar dentro de esta lista. Los actores han asegurado que llegar a ganar fama es complicado, por lo que tiene un gran valor, esforzarse y aceptar, que tuvieron un pasado, que no ha muchos les gusta recordar. Pero gracias a esto, todos ellos pudieron alcanzar sus sueños.