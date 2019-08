Shakira y Piqué fueron burlados mientras disfrutan de sus vacaciones en la playa

Hace pocos días, prensa internacional habría captado fotografías de la cantante colombiana Shakira, mientras disfrutaba del mar con su esposo Piqué.

Juntos habrían caminado por la playa, cogidos de la mano sin percatarse que fotógrafos de farándula estarían en la misma zona, esperando captar las mejores fotos de la pareja.

Sin embargo, esto no ocurrió ya que Shakira fue captada en dos ocaciones, en donde se la ve muy poco alineada y con un terno de baño nada favorecedor. En la segunda foto, se ve a la pareja caminando sobre la arena, mientras la colombiana luce una toalla gruesa que no deja ver su escultural cuerpo, bajo un sol de más de 40 grados.

Estas dos fotos fueron centro de burlas y comentarios negativos, en los que se podía leer la molestia de los fans de la cantante, por haberse mostrado tan mal en público.

Como en mucha ocasiones, Shakira siempre se ha mostrado muy tapada en lugares públicos como piscinas y playas, como una forma de respetar a su esposo y poner un alto a los mirones. Muchas las veces, la cantante de las 'caderas más sexys' ha sido ofendida por esconder su cuerpo ante las cámaras.

El descuido de la cantante y de Piqué no pudieron irrumpir con la paz y el disfrute del momento, de esta popular pareja.

A pesar de que Shakira y Gerárd Piqué están consientes de que los paparazzi los acechan en cualquier lugar, sobre todo a Shakira, parece no importarle, ya que siempre ha preferido ser criticada por no mostrar su cuerpo, a ser el centro de atención por mostrar más de lo necesario.

Sin embargo, hace algún tiempo la cantante colombiana compartió un vídeo y unas fotografías en donde deja ver su figura, sin ningún tapujo, pareo o shorts.

Además, en e texto que acompaña estas imágenes, y que han sido las más comentadas hasta el momento, Shakira agregó el siguiente texto:

"Ok… última foto en vestido de baño… por ahora 😜… Solo una pregunta: quién quiere que le diseñe uno?

Ok last bathing suit pic for now 😜… Only one question: who wants me to design a bathing suit for you girls? Shakira"