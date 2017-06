Hija de Luis Fonsi sorprende con su canto

Águeda López, la esposa del cantante boricua Luis Fonsi, compartió a través de su Facebook un tierno video de la pequeña Mikaela cantando en inglés junto a su papá.

En el video publicado el Día de Los Padres, la niña de 3 años canta a dúo con su famoso papá: “Every Little Thing Is Gonna Be Alright” de Bob Marley.

“Cada día los enseñas a confiar en Dios y en ellos, en que todo tiene solución, que la vida es bonita y es alegre… y que tú amor es incondicional. Por esto y por mil millones de razones más sé que Mika y Rocco no pueden tener mejor papá. Feliz día mi vida. Te amamos“(sic), escribió la modelo española en la publicación.