Emma Watson: Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí

Emma Watson confesó a la revista Rookie que se siente inconforme con sus logros. A partir de sus declaraciones se le ha atribuido el ‘síndrome de la impostora’, que cada vez es más común entre las mujeres, según t13.

Watson ha sido reconocida por su trabajo como actriz en producciones como ‘Harry Potter’, ‘La bella y la bestia’ o ‘Colonia dignidad’, además de ser una excelente estudiante y ser una defensora de la igualdad de género.

Los fanáticos de la actriz la alaban y respetan por su trascendencia, sin embargo Watson no concuerda con sus seguidores.

“Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí y lo peor es que éste aumenta día a día. A veces pienso: ‘en algún momento, ¿la gente se va a dar cuenta que soy un fraude total?’ No merezco nada de lo que logrado durante los últimos años”, dijo Watson a la revista Rookie.

Este sentimiento de inconformidad e inseguridad se lo conoce como el “síndrome de la impostora”, se trata de una serie de síntomas relacionadas a la falta de autoestima.

En la década de 1970 científicos de la Universidad de Georgia investigaron el síndrome y determinaron que un 20% de las personas lo experimentan.

Otras celebridades, según El País, también han vivido síntomas de este síndrome como Kate Winslet, protagonista de’Titanic’, quien dijo: “A veces me despierto en la mañana antes de ir a un rodaje, y creo que no puedo hacer esto, que soy un fraude”.

Jennifer Lopez se une a las actrices cuando declaraba que “a pesar de que he vendido 70 millones de discos, me siento como ‘yo no soy bueno en esto"”.

