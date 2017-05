Miley Cyrus reacciona al verse audicionar para Hannah Montana

La cantante estadounidense, Miley Cyrus, hizo una visita a Radio Disney para celebrar el lanzamiento de su nueva canción ‘Malibu’. Además aprovechó para visitar a viejos amigos, según el portal de eonline.com.

Durante su visita, la exestrella Disney recibió una sorpresa, la hicieron ver la grabación de su audición para Hannah Montana cuando era una niña. En la grabación, Miley Cyrus canta la canción titulada We’re Going to the Beach.

“Todos van a enloquecer”, dijo Miley. “Por cierto, mi camisa dice, ‘Debería tener mi propio show de TV’. Eso es muy gracioso. Eso es loco. Eso es una joya. Eso es una gema”.

Durante esta semana Miley dio a conocer su nueva canción y cantó en Wango Tango de 102.7 KISSFM, además visitará Las Vegas para interpretar su canción en los Billboard Music Awards 2017.

“La primera vez que estuve en este edificio, al cual conduje desde Nashville con mi madre… Tenía que cantar ahí mismo en el escritorio y decirles, ‘Estoy aquí para una audición"”, recordó Miley.