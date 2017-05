Beso de Príncipe Enrique y Meghan Markle generó revuelo

El príncipe Enrique Carlos Alberto David de Gales lleva una relación con la actriz estadounidense Meghan Markle, desde el año pasado. Sin embargo la primera vez que se los ve juntos fue el 7 de mayo cuando se publicaron fotografías de la pareja dándose un beso.

Markle y el príncipe Enrique asistieron a un juego de polo de caridad, se la observó con un vestido azul y según el portal de CNN lucía orgullosa de la participación de su novia.

Incluso se ha bautizado a la pareja como la posible boda real.

Love is in the Air: Prince Harry and Meghan Markle ❤️💏💑

Maybe the Next Royal Wedding pic.twitter.com/YbOc3Eeyh6

— Royal Women (@vaninaswchindt) May 8, 2017