Lo que debes saber del dolor de cabeza y cómo tratarlo

El dolor de cabeza es una molestia que puede ocurrir por diferentes causas. La mayoría de personas suelen sentirse mejor con actividades físicas de relajación, pero en ocasiones no es suficiente. Dependiendo del tipo de dolor, se puede recurrir a analgésicos para dolores de cabeza moderados, fuertes y migraña.

¿Cómo reconocer el dolor que padeces?

Tensional Es un tipo de dolor de cabeza causado por el estrés, la depresión, la ansiedad, o una mala postura.

Migraña Puede presentarse como un dolor pulsátil en un lado de la cabeza, acompañado de náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Se puede desencadenar por muchos factores.

Otros tipos de dolor…

Un resfriado, gripe o fiebre también pueden causar este malestar. En ocasiones, puede ser parte de los síntomas del síndrome premenstrual y de la sinusitis.

¿Cómo quitar el dolor de cabeza?

Los analgésicos para el dolor de cabeza suelen ser eficaces para combatir este malestar. Pero, ¿qué pasa si el dolor es fuerte o se presenta como migraña?

En este caso, la mejor opción es buscar una solución de acción rápida contra el dolor agudo, un fármaco con mayor acción analgésica que otros medicamentos y que brinde un efecto sostenido por más horas.

Uno de los más conocidos y utilizados métodos contra este malestar es el uso de Aspirina® Advanced, un analgésico diseñado para aliviar dolores fuertes de cabeza y migraña. Ahora, su fórmula incluye cafeína, que actúa como potenciador y aumenta el efecto del principio activo, al menos eleva en un 41% el efecto de Aspirina.

Tras estudios clínicos realizados por Aspirina®, su fórmula ha logrado mayor eficacia que otros analgésicos del mercado:

Aspirina® Advance es especialmente efectiva en la migraña con Aura, aquella que se presenta con lucecitas en la visión o ruidos anormales en los oídos. Estudios sobre Aspirina Advance.

¿Cómo tratar la migraña y otras molestias?

Si escoges aliviar el dolor de cabeza o migraña con Aspirina® Advance, debes tomar en cuenta que no debe tomarse más de cuatro al día, en un intervalo de al menos 6 horas y es recomendable tomarla con los alimentos.

Thithapandha A. Effect of caffeine on the bioavailability and pharmacokinetics of aspirin. J Med Assoc Thai. 1989 Oct;72(10):562-6. PMID: 2584901

Aspirina Advanced: Dosis: Tabletas: Adultos: una tableta cada 6 a 8 horas, sin exceder 4 tabletas en 24 horas. RS: 30316-02-13Efervescente: Adultos: de 1 a 2 sobres disueltos en agua cada 6 horas: No tomar más de 6 sobres en 24 horas.RS: 30131-03-12 .Precauciones de uso y advertencias: Pacientes con historia de úlceras gastrointestinales, tratamientos con anticoagulantes, alteración de función renal, hipertiroidismo. Puede causar broncoespasmo y ataques de asma. Previó a una cirugía aumenta riesgo de sangrado. No administrarse en caso de varicela o resfriado común. No consumir simultáneamente con alcohol. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Produce resultados positivos en pruebas de dopaje. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los salicilatos, insuficiencia renal, cardíaca , hepática, úlcera péptica, alteraciones del metabolismo ácido-base, diátesis hemorrágica, hipertensión arterial no controlada, embarazo y lactancia, combinación con metotrexate,. Niños menores de 15 años.

Bayer S.A.

Consumer Health

Luxemburgo N34-359 y Portugal,

Edificio Cosmopolitan Parc, Pisos 6 y 7

Quito, Ecuador

Approval Number: L.EC.MKT.08.2021.2197