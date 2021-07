Universidad Internacional SEK: Maestrías con calidad internacional, a la vanguardia de la era digital

Tour Virtual

Elegir una universidad depende en gran medida de sus instalaciones. Frente a las restricciones de movilidad por la pandemia, esto no fue un problema para la UISEK. Esta universidad pionera en procesos de Transformación Digital, puso a disposición de sus aspirantes un Tour Virtual que no deja detalles a la imaginación. Ingresa a www.uisek.edu.ec y elige la opción “Tour Virtual” en la página de inicio. Aquí podrás caminar por los pasillos de cada edificio e ingresar a las aulas y laboratorios para apreciar su equipamiento, mientras interactúas con videos de estudiantes, ex alumnos y docentes que te hablarán sobre el programa de estudios que deseas seguir, su experiencia en intercambios y las posibilidades que el mundo te ofrece al graduarte de una universidad internacional.